Saiba tudo o que rolou nos camarotes no último dia do Carnaval de Vitória 2022

Gizelly Bicalho, Weedzão e Cátia Paganote foram alguns famosos presentes no Sambão do Povo

O último dia do Carnaval de Vitória 2022 foi repleto de brilho nos camarotes. Tanto pelos foliões quanto pelos famosos presentes, os espaços vip foram invadidos por looks completos, com plumas, pedrarias e muito glow.