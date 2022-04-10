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Resumo

Saiba tudo o que rolou nos camarotes no último dia do Carnaval de Vitória 2022

Enquanto as escolas desfilavam na avenida, os famosos deram pinta nos camarotes. Foliões arrasaram nas produções e levaram muito brilho para os espaços
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 08:00

Gizelly Bicalho, Weedzão e Cátia Paganote foram alguns famosos presentes no Sambão do Povo
Gizelly Bicalho, Weedzão e Cátia Paganote foram alguns famosos presentes no Sambão do Povo Crédito: Montagem/Guilherme Silva
O último dia do Carnaval de Vitória 2022 foi repleto de brilho nos camarotes. Tanto pelos foliões quanto pelos famosos presentes, os espaços vip foram invadidos por looks completos, com plumas, pedrarias e muito glow.
Os olhos foram a escolha principal das capixabas para ganhar destaque, com o glitter. "As cores são, sem dúvida, a melhor opção. Vale apostar na paleta de sombra e nos glitters", conta a maquiadora Camylla Passos, maquiadora da Alice Salazar, que está com um espaço no Camarote P12.
Maquiagem no Sambão do Povo
Maquiagem no Sambão do Povo Crédito: Montagem/Guilherme Silva
Os looks também não deixaram a desejar. Foliões compareceram em peso apostando em abadás customizados com plumas, paetês e muito brilho.
A influenciadora digital Licia Tovar, que estava no Camarote P12, apostou no look de franjas. E o abadá virou um max colete. "Escolhi um vestido todo de franja e, para fazer uma entrada diferente, optei pelo abadá diferenciado", contou.
Abadás customizados no Sambão: Licia Tovar, influenciadora digital
Abadás customizados no Sambão: Licia Tovar, influenciadora digital Crédito: Guilherme Silva
Quem brilhou também nos camarotes foram os famosos. De campeão de Free Fire a ex-BBB, eles curtiram a folia - muitos tendo sua estreia no Sambão do Povo.
"Só conhecia do Carnaval do Rio de Janeiro e estou surpresa com a grandiosidade da festa. O tanto de gente, a rua lotada", disse a ex-BBB Gizelly Bicalho.
A ex-BBB Gizelly Bicalho no Camarote Vix durante o Carnaval de Vitória 2022
A ex-BBB Gizelly Bicalho no Camarote Vix durante o Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Guilherme Silva

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Mesmo sem poder pisar na avenida por conta de problemas com a entrega de sua fantasia, a ex-paquita Cátia Paganote curtiu a folia de camarote. Inclusive, ela repetirá o feito no Rio. "Esse ano voltarei pro carnaval na Sapucaí pra assistir no camarote. Será um reencontro".
A ex-Paquita Cátia Paganote no Sambão do Povo
A ex-Paquita Cátia Paganote no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Silva
Quem também passou nos camarotes foi Naldo Benny e sua esposa, Ellen Cardoso - a eterna Mulher MoranguinhoO cantor também estreou o no Sambão, mas fazendo show. Ele foi atração no Camarote P12. "Estou muito ansioso e amarradão em cantar. Podem se preparar que a gente vai cantar e dançar muito, será uma noite especial. Gosto de surpreender a galera", disse ao HZ, antes da apresentação.
Achou pouco? Ferveu o Camarote P12. Empresários, políticos e foliões lotaram os três pisos do espaço, localizado no recuo da bateria do Sambão do Povo. O governador Renato Casagrande visitou o camarote, acompanhado do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e foi recebido pela diretoria da Rede Gazeta. A cobertura fotográfica do espaço você confere na coluna Renata Rasseli.
*Com informações de Guilherme Silva

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