Saiba tudo o que rolou nos camarotes no último dia do Carnaval de Vitória 2022

O último dia do Carnaval de Vitória 2022 foi repleto de brilho nos camarotes. Tanto pelos foliões quanto pelos famosos presentes, os espaços vip foram invadidos por looks completos, com plumas, pedrarias e muito glow.
Os olhos foram a escolha principal das capixabas para ganhar destaque, com o glitter. "As cores são, sem dúvida, a melhor opção. Vale apostar na paleta de sombra e nos glitters", conta a maquiadora Camylla Passos, maquiadora da Alice Salazar, que está com um espaço no Camarote P12.
A influenciadora digital Licia Tovar, que estava no Camarote P12, apostou no look de franjas. E o abadá virou um max colete. "Escolhi um vestido todo de franja e, para fazer uma entrada diferente, optei pelo abadá diferenciado", contou.
Quem brilhou também nos camarotes foram os famosos. De campeão de Free Fire a ex-BBB, eles curtiram a folia - muitos tendo sua estreia no Sambão do Povo.
"Só conhecia do Carnaval do Rio de Janeiro e estou surpresa com a grandiosidade da festa. O tanto de gente, a rua lotada", disse a ex-BBB Gizelly Bicalho.
Mesmo sem poder pisar na avenida por conta de problemas com a entrega de sua fantasia, a ex-paquita Cátia Paganote curtiu a folia de camarote. Inclusive, ela repetirá o feito no Rio. "Esse ano voltarei pro carnaval na Sapucaí pra assistir no camarote. Será um reencontro".
Quem também passou nos camarotes foi Naldo Benny e sua esposa, Ellen Cardoso - a eterna Mulher Moranguinho. O cantor também estreou o no Sambão, mas fazendo show. Ele foi atração no Camarote P12. "Estou muito ansioso e amarradão em cantar. Podem se preparar que a gente vai cantar e dançar muito, será uma noite especial. Gosto de surpreender a galera", disse ao HZ, antes da apresentação.
Achou pouco? Ferveu o Camarote P12. Empresários, políticos e foliões lotaram os três pisos do espaço, localizado no recuo da bateria do Sambão do Povo. O governador Renato Casagrande visitou o camarote, acompanhado do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e foi recebido pela diretoria da Rede Gazeta. A cobertura fotográfica do espaço você confere na coluna Renata Rasseli.
*Com informações de Guilherme Silva