Domingo (6) com peça de Denise Fraga em Vitória e festivais de cultura no ES; confira agenda

Músicas ao vivo
Aquarela do Brasil! Samba, Bossa e MPB
Com Marcos Coelho, Matheus Cutini e Aleks Brune, no A OCA. Das 12h às 17h. Rua do Rosário 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Clube do Samba
Com os DJs Jota Vianna, Laion e grupo Balançou, no Boteco do Júnior. A partir das 17h. Av. Saturnino Rangel Mauro 1302 (Praia de Itaparica), Vila Velha. Ingressos: R$ 20 à venda no site SuperTicket.
Reunião de Condomínio
Com Gustavo Passos, no Raízes Gastrobar, a partir das 14h. Edição especial em comemoração aos 2 anos do bar. Rua Domingos Póvoa Lemos 206, Jardim Camburi, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99933-6962.
B-Day
Com Thayane Oliver, no Wanted Pub, a partir das 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Boteco Boa Praça Vitória
Com Elias Cardoso, a partir das 14h. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 7,90.
Carnaval
Final de Samba-enredo
Com apresentação dos casais de mestre-sala e porta-bandeira e diversos segmentos da escola. Na Unidos de Jucutuquara, a partir das 18h30. Clube Social Anchieta. Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória. Entrada gratuita.
Lançamento do Carnaval 2024 da Andaraí
Evento com coroações, roda de samba e apresentação dos segmentos da escola. A partir das 12h. No Caxias Esporte Clube. Rua Martins Alvarino, 35, Itararé, Vitória. Ingressos: 3 por R$ 10.
Festivais
18ª Festival da Agricultura Familiar e Reforma Agrária
A programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo. Neste domingo (6), às 12h, música com Rogério Palassi; às 15h, apresentação cultural do Grupo Kinderland; e às 16h, música com Tiago e Rodolfo. O evento acontece na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Festival de Vinho
Último dia para curtir o festival no Boulevard Shopping, em Vila Velha, com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional. Neste domingo (6), das 17h às 23h. A partir das 18h, show do Grupo 3 elementos; e às 20h show de Jackson Lima. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
24ª Expo Aracruz
Último dia para aproveitar o festival que conta na programação shows musicais. o encontro promete praça de alimentação, concursos leiteiros, palestras, workshops e atrações para crianças, como mini fazendinha e parque de diversão. No Parque de Exposições Rubens Pimentel, em São Marcos, Aracruz. Neste domingo (6) a programação tem início às 9h. Conta com shows de Luíza Andrade, e show de Humberto e Ronaldo. Entrada franca. Confira a programação completa no site HZ
4ª edição do Puxadinho Moxuara
Último dia para curtir o festival que conta na programação, 10 shows de diversos gêneros musicais, opções gastronômicas e atrações para crianças. No espaço Multiuso, piso L4, térreo do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. A partir das 17h. Entrada franca. Neste domingo (6) com o Samba Crioulo, às 19h. Confira a programação completa no site HZ.
17ª edição do Festival Nacional de Música da Colatina
Último dia para curtir o festival que será palco de shows de forró, sertanejo e rock. Na Área Verde. Av. Senador Moacyr Dalla, Colatina. Neste domingo (6), às 20h, show de Renato Texeira. Entrada franca. Confira a programação completa no site HZ.
32ª edição da Exposição Agropecuária de Castelo
Último dia para curtir o festival que vai contar com uma extensa programação de shows regionais, rodeio, torneio leiteiro, copa de marcha, fazendinha, feira do agronegócio e praça de alimentação. no Centro de Eventos Castelão. Neste domingo (6), às 13h, show de Carlos Henrique; às 15h, com Juninho Xavier; às 17h30 com o Grupo Sambaeh; e, as 21h, show de Alemão do Forró. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
33ª Festa do Morango
Último dia para aproveitar o festival, onde serão comercializadas mais de 30 mil fatias de torta de morango. Neste domingo (6), a programação começa às 8h, com missa na igreja Matriz; às 19h30, show de Eder de Oliveira. No Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins. Ingressos: R$ 30. Crianças de até 12 anos não pagam. Confira a programação completa no site HZ.
24ª edição da Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
Último dia para aproveitar o festival que revive rituais das antigas vinícolas teresenses. A festa conta com atrações musicais, culturais e circenses, além de espaço kids e apresentações de dança. No Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti, Montanha, Santa Teresa. Neste domingo (6), às 13h, temos a Pisa da Uva; e às 16h, show de Serginho Sambanejo. Ingressos: 1kg de alimento não-perecível. Confira a programação completa no site HZ.
Espetáculo
Eu de Você
Obra inspirada em narrativas reais com a colaboração do público na companhia da atriz Denise Fraga. A partir das 17h. No Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Teatros
O Menino do Dedo Verde
No Palácio de Cultura Sônia Cabral, a partir das 17h. Rua Pedro Palácios, 41, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, inteira, e R$ 10, meia.
Chapeuzinho Vermelho
No teatro Campaneli, a partir das 17h. Rua Luís Gonçalves Alvorado, Vitória. Ingressos: R$ 50, inteira, e R$25, meia.
Diversão
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 29 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Super Star Circus
Até 6 de agosto, acontece o mundo Disney no Circo, no estacionamento do Boulervard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sexta, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h. Ingressos: (Setor plateia) por R$ 30 e (área VIP) por R$ 40.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas, brincadeiras musicais, cantigas de roda, oficina de chocalho, cantinho do bebê e pula-pula. Das 17h às 20h. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Evento gratuito.
Diversão no Mestre
Oficina de Construção de brinquedos antigos. No Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Das 15h às 18h. Gratuito.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto, na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: R$ 40.
Moxuara Kids
Recreação infantil com brincadeiras e encontro com a turma Canina. A partir das 15h, na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.
Exposições
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até 12 de agosto. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, abordando o conteúdo dos movimentos feministas na Primeira República do Brasil. Na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até 26 de novembro. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Descarrilho
Mostra que aborda sensações de artistas através de passeios de trem de Vitória a Minas. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até dia 13 de agosto. Horário de visitação: De segunda a sexta, das 10h às 18h; e sábados e feriados, das 10h às 16h. Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu
Documentação em Obra
Produção do acervo de arte contemporânea capixaba na galeria de artes da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Horário de funcionamento: de 9h às 12h e de 13h às 17h, nas segundas, terças, quartas e sextas. Nas quintas, de 9h às 12h e de 13h às 20h. Agendamentos pelo email: [email protected]. Até 18 de agosto.
Novas Aquisições
Exposição que elabora os eventos e as consequentes agitações sociais dos últimos tempos, com pertinência simbólica e política. Apresentando os trabalhos de dez artistas capixabas, que entram para o acervo da instituição. A iniciativa faz parte da comemoração dos 70 anos do Banco do Nordeste. Até 26 de agosto, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Horário de visitação: De quarta a sábado, das 10h às 20h.
Aquarela na Era Digital
Até 19 de setembro acontece exposição coletiva na Casa da Memória, em Vila Velha. Os produtos culturais expostos são resultados de uma oficina de arte educativa e criativa desenvolvida em abril e maio de 2023 e realizada pela artista Neusa Jordem. A inspiração para as obras foram as aquarelas de Homero Massena que retratam diversas cenas do cotidiano do município canela-verde. Na Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. De segunda a sexta, de 8h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, de 8h às 14h. Entrada gratuita.