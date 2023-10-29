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Domingo (29) no ES com show do Revelação e peça com Miá Mello; agenda

Dia ainda conta com festivais gastronômicos, música ao vivo em bares, baladas e muita diversão; veja a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 06:00

Festivais

Roda de Boteco de Colatina

Até 5 de novembro, acontece o festival em 21 bares e botecos de Colatina que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.

1º Festival de Pescado e Frutos do Mar

O evento conta com gastronomia, espaço kids, ações sociais, praça de food trucks e shows musicais. A programação começa às 10h, e entre os destaques está apresentação da escola de samba Pega no Samba, Alisson do Banjo e Chico Lessa. O festival ocorre em toda comunidade de Jesus de Nazareth. Confira os restaurantes participantes e atrações na matéria completa de HZ.

1º Oktoberfest da Serra

O festival conta com cervejarias artesanais, opções gastronômicas, atrações musicais e um parquinho com brinquedos infláveis para crianças. A programação começa às 14h, e na programação está os shows dos grupos SambaDm (17h) e Pedala Samba (20h). No parque da Cidade - Rua Anchieta, Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.

Movimento Cultural Prainha Vive

Um evento que reúne música e opções gastronômicas. A programação começa às 11h, e entre os destaques estão os shows de Nanda Soares, (13h40), Grupo Já Gamei (15h) e Bob Rastaclone (19h). na Praça Otávio de Araújo (Pracinha da Banca), Prainha, Vila Velha.

1ª Expocervi

Churrasco de fogo chão, sangria de barril de chope e muita cerveja artesanal estão garantidos na primeira edição do evento, que acontece no Parque de Exposições de Viana Sede, a partir das 12h. Na programação, shows de Emerson Xumbrega e Grupo Revelação. A entrada é gratuita.

Músicas ao vivo

Ideia Shows

Com Sol Pessoa. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Samba da Minha Terra

Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 12h, no A OCA - Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.

Samba e Pagode

Com os grupos Sambasoul e Sambarei. A partir das 16h, no Repique Samba Lounge - Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória. Ingressos, a partir de R$ 30.

Samba

Com a Banda 522. A partir das 16h, no Flammes Bar - Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória.

Baladas e Festas

Tardezinha Butteco's

Com o grupo Samba Diverso e Alisson do Banjo. A partir das 18h, No Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.

Halloween dos Perdidos

Com os grupos Samba ON, Muleke 027 e DJs Rabanada e Yuri. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.  Ingressos: Entrada liberada até 0h, após, R$ 20 (homens) e R$ 10 (mulheres).

Sertanejo

Com Felipe Brava e Rayanne Meira. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Rock na Calçada

Com a Banda Beat Club. A partir das 16h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Cheers Of The Samba

Com os grupos Pagolance, Samba Júnior e DJ Fabrício. A partir das 17h, no Club A - Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, até 19h no site Vipme, após valores não informados.

Deixa em Off

Com Felipe Frazão, Gustavo Venturini e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).

Resenha do Júnior

Com o grupo Mania d' Samba. A partir das 17h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha.

Santo Domingo

Com os grupos Leq Samba, Nesse Clima e DJ Laion. A partir das A partir das 16h, no Santo Botequim - Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória.

Quintal do Defumes

Com os grupos Pele Morena, Samba Crioulo e DJ Laion. A partir das 12h, no Defume’s Botequim- Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.

Pagode

Com o grupo Reis da Resenha. A partir das 14h, no Recanto Botequim - Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra.

Especial

Amorança

Em seus 25 anos de carreira, o cantor Sandrera começa a se envolver na literatura, lançando seu livro que retrata uma aventura onde realidade e fantasia se misturam. A partir das 20h, na Academia de Letras de Vila Velha - Rua 23 de Maio, 83, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.

Espetáculos

Corcunda de Notre Dame

Um espetáculo com música, ginástica e dança, em que debate o valor do amor e da beleza, além de criticar as desigualdades. A partir das 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40.

Mãe Fora da Caixa

Inspirada no Bestseller de Thaís Vilarinho, a peça que conta com a atriz Mia Mello, trás com muito humor os dilemas que envolvem a maternidade. A partir das 17h, no Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Ingressos: Setor A e B (R$ 100/ inteira), e (R$ 50 /meia); Mezanino esgostado; à venda no site Sympla. Confira a matéria e a entrevista completa com a atriz no site HZ.

Os Três Porquinhos

Peça no Teatro Campaneli. A partir das 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no WhatsApp: (27) 99991-8229. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gincana Aquarela

Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.

Jump Around

Até 5 de novembro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

Chegada do Papai Noel

Cortejo de Natal com a chegada do Papai Noel, além da inauguração da decoração de Natal do Mundo Bita. A partir das 16h, no Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos (L1) - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Evento gratuito.

Diversão no Mestre Especial Halloween

Oficina de Halloween com confecção de tiara de abóbora e balão personalizado, e desfile de fantasias. A partir das 15h, no Shopping Mestre Álvaro, no Espaço Diversão no Mestre, Piso L2 - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.

Moxuara Kids Especial de Halloween

Recreação infantil e encontro com personagens Mickey e Minnie fantasiados. A partir das 15h, na Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento Gratuito.

Bailinho de Halloween

Atividades recreativas, pipoca, algodão doce e bandinha, desfile e concurso de fantasias. A partir das 17h, no Shopping Montserrat, piso L3 - Av. Eudes Scherrer de Souza 2067, Serra. Evento gratuito.

Exposições

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

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