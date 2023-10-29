Domingo (29) no ES com show do Revelação e peça com Miá Mello; agenda

Até 5 de novembro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).