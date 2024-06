Videocast Hub Imobi

Especialistas explicam o crescimento imobiliário de Vila Velha; veja vídeo

O município responde por mais da metade dos empreendimentos em construção na Grande Vitória e é o que mais valorizou nos últimos 10 anos; entenda o porquê

1 min de leitura min de leitura

Vila Velha é cidade que mais cresce na Grande Vitória: atualmente, cerca de 50% dos empreendimentos em construção na região metropolitana estão no município canela-verde.

A cidade também se destaca por ter a maior valorização imobiliária média nos últimos 10 anos, segundo a Pesquisa de Desempenho do Mercado Imobiliário Capixaba realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES): foram 127,64%, de valorização, sendo que a rentabilidade média do imóvel ficou em 157,64%.

E para falar um pouco desse cenário, principalmente o que espera o futuro do mercado imobiliário da cidade, o Videocast Hub Imobi conversou com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz; o vice-presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert e o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula.

Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta