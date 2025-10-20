Home
Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

Resenha ao vivo traz a análise da partida e trata sobre a acirrada disputa pela taça mais cobiçada do Brasil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:40

O Zona Mista #52 chega com tudo nesta segunda-feira-feira (20) com a análise da 29ª rodada do Brasileirão com destaque para a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, que embolou a disputa pelo título da competição. O clássico entre Vasco e Fluminense, na noite desta segunda também está na pauta.  Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.

O Flamengo diminuiu a diferença para o Palmeiras e praticamente empatou Nas probabilidades de título ao vencer o rival na 29ª rodada do Brasileiro. A rodada será finalizada nesta segunda-feira (20) com Santos x Vitória, Juventude x Bragantino, e Vasco x Fluminense

Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

Com aproveitamento praticamente perfeito nas finalizações no primeiro tempo, Rubro-Negro foi cirúrgico e depois conseguiu segurar o ímpeto do Verdão, que reclama de pênalti não marcado em Gustavo Gomes

Em jogo com pressão e polêmicas, Flamengo foi letal para superar o Palmeiras

