Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:40
O Zona Mista #52 chega com tudo nesta segunda-feira-feira (20) com a análise da 29ª rodada do Brasileirão com destaque para a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, que embolou a disputa pelo título da competição. O clássico entre Vasco e Fluminense, na noite desta segunda também está na pauta. Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o