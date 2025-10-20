Videocast

Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

Resenha ao vivo traz a análise da partida e trata sobre a acirrada disputa pela taça mais cobiçada do Brasil

O Zona Mista #52 chega com tudo nesta segunda-feira-feira (20) com a análise da 29ª rodada do Brasileirão com destaque para a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, que embolou a disputa pelo título da competição. O clássico entre Vasco e Fluminense, na noite desta segunda também está na pauta. Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.