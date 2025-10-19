Na Cola

Flamengo vence o Palmeiras e pressiona rival na liderança do Brasileirão

Rubro-Negro chegou ao mesmo número de pontos do Verdão, mas está atrás na quantidade de vitórias, primeiro critério de desempate da competição

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:02

Pedro deixou sua marca e foi fundamental na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo está muito vivo na luta pelo título do Brasileirão 2025. O Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste do domingo (19), no Maracanã, fez a festa dos mais de 70 mil torcedores presentes nas arquibancadas e pressiona o rival alviverde na ponta da tabela. Agora as duas equipes possuem 61 pontos, o time paulista permanece na dianteira por ter uma vitória a mais que o Rubro-Negro, que fica gigante no retrovisor da equipe comandada por Abel Ferreira.

Arrascaeta, Jorginho e Pedro marcaram os gols da vitória do Flamengo, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gomes balançaram as redes para o Palmeiras. Pedro foi o grande nome do jogo. Além do gol, deu uma assistência e sofreu um pênalti, tendo participado das três oportunidades em que o Rubro-Negro foi nas redes.

Como tem sido praxe em qualquer jogo do Brasileirão, mais uma vez a arbitragem foi alvo de muitas reclamações, desta vez do lado do Palmeiras, que reclama de um pênalti não marcado em Gustavo Gomes no início do jogo e de falta em Bruno Fuchs antes do zagueiro cometer pênalti em Pedro.

O Jogo

Mesmo fora de casa, o Palmeiras tomou as rédeas da partida. Com volume de jogo e trocas de passes, o Verdão ditava o ritmo, mas não conseguia transformar esse domínio inicial em chances claras de gol. Foi aí que apareceu a letalidade do Flamengo. Aos 9 minutos, Rossi achou Pedro no meio-campo, que dominou, fez o pivô e deu passe açucarado para Arrascaeta sair cara a cara com Carlos Miguel e chutar com categoria para fazer 1 a 0 Fla.

Na sequência, o Palmeiras conseguiu o empate. Beneficiado pela demora do Flamengo em colocar um jogador em campo após a saída de Léo Ortiz, machucado, o Verdão trocou passes até o cruzamento de Khellven encontrar cabeçada fulminande de Vitor Roque: 1 a 1.

Não demorou e o Flamengo voltou a abrir vantagem no placar. Aos 37, Pedro foi derrubado na área por Bruno Fuchs e Jorginho cobrou para fazer 2 a1. O Palmeiras sentiu o golpe. Aos 44, em desatenção de Aníbal Moreno, Pedro roubou a bola, tabelou com Arrascaeta e acelerou para chutar firme e fazer 3 a 1 para o Flamengo.

No segundo tempo, o jogo se manteve intenso em nível físico, mas faltou efetividade dos dois lados . Com muitas substituições, o Palmeiras tentou se lançar o ataque, mas o Flamengo fez jogo muito seguro para manter a vantagem. Aos 48 minutos do segundo tempo, o Verdão conseguiu descontar com Gustavo Gomes, que aproveitou rebote de Rossi após chute de Sosa. E foi só: 3 a 2 para o Flamengo e festa da torcida no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta