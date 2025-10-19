Flamengo vence o Palmeiras e pressiona rival na liderança do Brasileirão

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:02
O Flamengo está muito vivo na luta pelo título do Brasileirão 2025. O Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste do domingo (19), no Maracanã, fez a festa dos mais de 70 mil torcedores presentes nas arquibancadas e pressiona o rival alviverde na ponta da tabela. Agora as duas equipes possuem 61 pontos, o time paulista permanece na dianteira por ter uma vitória a mais que o Rubro-Negro, que fica gigante no retrovisor da equipe comandada por Abel Ferreira.
Arrascaeta, Jorginho e Pedro marcaram os gols da vitória do Flamengo, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gomes balançaram as redes para o Palmeiras. Pedro foi o grande nome do jogo. Além do gol, deu uma assistência e sofreu um pênalti, tendo participado das três oportunidades em que o Rubro-Negro foi nas redes.
Como tem sido praxe em qualquer jogo do Brasileirão, mais uma vez a arbitragem foi alvo de muitas reclamações, desta vez do lado do Palmeiras, que reclama de um pênalti não marcado em Gustavo Gomes no início do jogo e de falta em Bruno Fuchs antes do zagueiro cometer pênalti em Pedro.
Mesmo fora de casa, o Palmeiras tomou as rédeas da partida. Com volume de jogo e trocas de passes, o Verdão ditava o ritmo, mas não conseguia transformar esse domínio inicial em chances claras de gol. Foi aí que apareceu a letalidade do Flamengo. Aos 9 minutos, Rossi achou Pedro no meio-campo, que dominou, fez o pivô e deu passe açucarado para Arrascaeta sair cara a cara com Carlos Miguel e chutar com categoria para fazer 1 a 0 Fla.
Na sequência, o Palmeiras conseguiu o empate. Beneficiado pela demora do Flamengo em colocar um jogador em campo após a saída de Léo Ortiz, machucado, o Verdão trocou passes até o cruzamento de Khellven encontrar cabeçada fulminande de Vitor Roque: 1 a 1.
Não demorou e o Flamengo voltou a abrir vantagem no placar. Aos 37, Pedro foi derrubado na área por Bruno Fuchs e Jorginho cobrou para fazer 2 a1. O Palmeiras sentiu o golpe. Aos 44, em desatenção de Aníbal Moreno, Pedro roubou a bola, tabelou com Arrascaeta e acelerou para chutar firme e fazer 3 a 1 para o Flamengo.
No segundo tempo, o jogo se manteve intenso em nível físico, mas faltou efetividade dos dois lados . Com muitas substituições, o Palmeiras tentou se lançar o ataque, mas o Flamengo fez jogo muito seguro para manter a vantagem. Aos 48 minutos do segundo tempo, o Verdão conseguiu descontar com Gustavo Gomes, que aproveitou rebote de Rossi após chute de Sosa. E foi só: 3 a 2 para o Flamengo e festa da torcida no Maracanã.
