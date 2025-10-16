Futebol

Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

Os dois time devem bater os 80 pontos, número que sete dos últimos 11 campeões atingiram

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:40

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O técnico Leonardo Jardim "tirou" o Cruzeiro da briga pelo título do Brasileirão após o empate com o Atlético-MG e apontou uma campanha recorde de Flamengo e Palmeiras. A dupla, porém, deve superar apenas o "número mágico" que encaminhou a taça em sete das últimas 11 edições.

"O projeto para nós é lutar pela classificação [para a Libertadores] e é isso que vamos lutar. Se vier outra coisa, se os times bobearem, mas não vejo muitas hipóteses de Flamengo e Palmeiras boebearem porque estão fazendo quase recorde de pontos neste campeonato, que é um dos melhores campeonatos dos últimos anos", disse Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro.

O recorde no atual formato pertence ao Flamengo, que foi campeão com 90 pontos em 2019. O Brasileirão é disputado em pontos corridos e com 20 clubes desde a edição de 2006. O Rubro-Negro, porém, passará longe da marca caso mantenha os 72% de aproveitamento até o fim desta edição do Brasileirão. Neste cenário, o time de Filipe Luis faria, aproximadamente, mais 24 pontos, encerrando o campeonato com 82.

O Palmeiras chegaria mais perto, com a segunda melhor campanha da história e sua melhor marca pessoal. O Alviverde tem, nesta quinta-feira (16), 75% de aproveitamento e, se mantiver o percentual, faria mais 25 pontos, e seria campeão com 86, maior soma do clube paulista no atual formato do Brasileirão, superando os 81 pontos da campanha de 2022. Os dois, porém, superariam a casa dos 80 pontos, o "número mágico" para levantar a taça do Brasileirão. Sete dos últimos 11 campeões fizeram ao menos 80 pontos, enquanto os outros quatros sequer precisaram chegar a essa marca para garantir o título.

O Palmeiras chegou a 61 pontos e tem seu melhor desempenho no atual formato do Brasileirão após 27 jogos. A campanha superou os 57 pontos no mesmo intervalo de jogos feitos pelo time de Abel Ferreira na edição de 2022, que terminou com título. Já o Fla tem 58 pontos e "perde" apenas para o time campeão em 2019. Os comandados de Jorge Jesus tinham 64 pontos após 27 partidas, seis a mais do que a atual equipe de Filipe Luis.

Pôster do Flamengo Heptacampeão Brasileiro Crédito: RUDY TRINDADE / AE

Campeões brasileiros no atual formato:

2006: São Paulo - 78 pontos

2007: São Paulo - 77 pontos



2008: São Paulo - 75 pontos



2009: Flamengo - 67 pontos



2010: Fluminense - 71 pontos



2011: Corinthians - 71 pontos



2012: Fluminense - 77 pontos



2013: Cruzeiro - 76 pontos



2014: Cruzeiro - 80 pontos



2015: Corinthians - 81 pontos



2016: Palmeiras - 80 pontos



2017: Corinthians - 72 pontos



2018: Palmeiras - 80 pontos



2019: Flamengo - 90 pontos (recorde)



2020: Flamengo - 71 pontos



2021: Atlético-MG - 84 pontos



2022: Palmeiras - 81 pontos



2023: Palmeiras - 70 pontos



2024: Botafogo - 79 pontos



Palmeiras campeão brasileiro em 2023 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

