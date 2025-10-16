Home
>
Futebol
>
Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

Os dois time devem bater os 80 pontos, número que sete dos últimos 11 campeões atingiram

CAROLINA ALBERTI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:40

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo segundo turno do Brasileirão Série A
Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O técnico Leonardo Jardim "tirou" o Cruzeiro da briga pelo título do Brasileirão após o empate com o Atlético-MG e apontou uma campanha recorde de Flamengo e Palmeiras. A dupla, porém, deve superar apenas o "número mágico" que encaminhou a taça em sete das últimas 11 edições.

Recomendado para você

Filipe Souza, Vinícius Lima, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha

Zona Mista #51: Flamengo e Palmeiras vencem e se preparam para final antecipada

Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o Capa-Preta brilhou na disputa de pênaltis e alcançou a vitória

Rio Branco elimina o Santos e avança às semifinais da Copa Atlântico

Os dois time devem bater os 80 pontos, número que sete dos últimos 11 campeões atingiram

Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

"O projeto para nós é lutar pela classificação [para a Libertadores] e é isso que vamos lutar. Se vier outra coisa, se os times bobearem, mas não vejo muitas hipóteses de Flamengo e Palmeiras boebearem porque estão fazendo quase recorde de pontos neste campeonato, que é um dos melhores campeonatos dos últimos anos", disse Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro.

O recorde no atual formato pertence ao Flamengo, que foi campeão com 90 pontos em 2019. O Brasileirão é disputado em pontos corridos e com 20 clubes desde a edição de 2006. O Rubro-Negro, porém, passará longe da marca caso mantenha os 72% de aproveitamento até o fim desta edição do Brasileirão. Neste cenário, o time de Filipe Luis faria, aproximadamente, mais 24 pontos, encerrando o campeonato com 82.

O Palmeiras chegaria mais perto, com a segunda melhor campanha da história e sua melhor marca pessoal. O Alviverde tem, nesta quinta-feira (16), 75% de aproveitamento e, se mantiver o percentual, faria mais 25 pontos, e seria campeão com 86, maior soma do clube paulista no atual formato do Brasileirão, superando os 81 pontos da campanha de 2022. Os dois, porém, superariam a casa dos 80 pontos, o "número mágico" para levantar a taça do Brasileirão. Sete dos últimos 11 campeões fizeram ao menos 80 pontos, enquanto os outros quatros sequer precisaram chegar a essa marca para garantir o título.

O Palmeiras chegou a 61 pontos e tem seu melhor desempenho no atual formato do Brasileirão após 27 jogos. A campanha superou os 57 pontos no mesmo intervalo de jogos feitos pelo time de Abel Ferreira na edição de 2022, que terminou com título. Já o Fla tem 58 pontos e "perde" apenas para o time campeão em 2019. Os comandados de Jorge Jesus tinham 64 pontos após 27 partidas, seis a mais do que a atual equipe de Filipe Luis.

Pôster do Flamengo Heptacampeão Brasileiro
Pôster do Flamengo Heptacampeão Brasileiro Crédito: RUDY TRINDADE / AE

Campeões brasileiros no atual formato:

  • 2006: São Paulo - 78 pontos
  • 2007: São Paulo - 77 pontos
  • 2008: São Paulo - 75 pontos
  • 2009: Flamengo - 67 pontos
  • 2010: Fluminense - 71 pontos
  • 2011: Corinthians - 71 pontos
  • 2012: Fluminense - 77 pontos
  • 2013: Cruzeiro - 76 pontos
  • 2014: Cruzeiro - 80 pontos
  • 2015: Corinthians - 81 pontos
  • 2016: Palmeiras - 80 pontos
  • 2017: Corinthians - 72 pontos
  • 2018: Palmeiras - 80 pontos
  • 2019: Flamengo - 90 pontos (recorde)
  • 2020: Flamengo - 71 pontos
  • 2021: Atlético-MG - 84 pontos
  • 2022: Palmeiras - 81 pontos
  • 2023: Palmeiras - 70 pontos
  • 2024: Botafogo - 79 pontos
Palmeiras é o atual campeão brasileiro
Palmeiras campeão brasileiro em 2023 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Leia mais

Imagem - CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia

CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia

Imagem - Com um jogador a menos, Vasco vence o Fortaleza na Castelão pelo Brasileiro

Com um jogador a menos, Vasco vence o Fortaleza na Castelão pelo Brasileiro

Imagem - Flamengo vence o Botafogo com autoridade e segue na caça ao Palmeiras

Flamengo vence o Botafogo com autoridade e segue na caça ao Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo palmeiras

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais