CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia

A CBF aguardava as classificações de ambas as seleções africanas para a Copa do Mundo de 2026 para oficializar os confrontos, serão os dois últimos compromissos do time de Carlo Ancelotti em 2025

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:54

ESeleção Brasileira no amistoso com o Japão no Ajinomoto Stadium Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O Brasil enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Na sequência, no dia 18, às 16h30 (de Brasília), jogará contra a Tunísia. O confronto será no Decathlon Stadium, em Lille (FRA).

A CBF aguardava as classificações de ambas as seleções africanas para a Copa do Mundo de 2026 para oficializar os confrontos, o que aconteceu na última data Fifa. Serão os dois últimos compromissos do time de Carlo Ancelotti em 2025. Este mês, a seleção venceu a Coreia do Sul e perdeu para o Japão, também em partidas amistosas.

A entidade planeja enfrentar adversários europeus nos amistosos de março de 2026, preparatórios para o Mundial de 2026.

