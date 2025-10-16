Home
CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia

A CBF aguardava as classificações de ambas as seleções africanas para a Copa do Mundo de 2026 para oficializar os confrontos, serão os dois últimos compromissos do time de Carlo Ancelotti em 2025

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:54

Elenco da Seleção Brasileira no amistoso com o Japão no Ajinomoto Stadium
ESeleção Brasileira no amistoso com o Japão no Ajinomoto Stadium Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O Brasil enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Na sequência, no dia 18, às 16h30 (de Brasília), jogará contra a Tunísia. O confronto será no Decathlon Stadium, em Lille (FRA).

A CBF aguardava as classificações de ambas as seleções africanas para a Copa do Mundo de 2026 para oficializar os confrontos, o que aconteceu na última data Fifa. Serão os dois últimos compromissos do time de Carlo Ancelotti em 2025. Este mês, a seleção venceu a Coreia do Sul e perdeu para o Japão, também em partidas amistosas.

A entidade planeja enfrentar adversários europeus nos amistosos de março de 2026, preparatórios para o Mundial de 2026.

