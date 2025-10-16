Boa fase

Com um jogador a menos, Vasco vence o Fortaleza na Castelão pelo Brasileiro

Gigante da Colina soube sofrer e aproveitou as chances que teve para vencer o Leão do Pici

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 00:03

Rayan abriu caminho para a vitória do Vasco sobre o Fortaleza Crédito: Dikran Sahagian/Vasco

O Vasco conquistou uma grande vitória na noite desta quarta-feira (15), na Arena Castelão, na capital cearense. Jogando com um a menos desde a primeira etapa e sofrendo pressão do Fortaleza, o time de Fernando Diniz soube suportar e com direito a lei do ex e quebra de tabu, superou o time da casa por 2 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo houve confusão generalizada.

O envolvente time do ex-treinador da seleção brasileira vinha dominando o jogo até os 39 minutos do primeiro tempo, quando Hugo Moura foi expulso. Mesmo assim, contou com o brilho de Rayan para abrir o placar, uma partida grandiosa de Léo Jardim e o ex-Fortaleza David para garantir mais uma vitória no Brasileirão.

O resultado, além de quebrar um tabu de 22 anos sem vencer o time cearense fora de casa, levou o Vasco a segunda vitória consecutiva, indo a 36 pontos e saltando para a nona colocação da tabela de classificação, abrindo 11 da zona de rebaixamento. Do outro lado, com 24, o Fortaleza se manteve na 18ª posição.

O Jogo

Não faltou emoção na primeira etapa. Logo aos dois minutos, Breno Lopes recebeu cruzamento de Brítez, ficou cara a cara com Léo Jardim, mas bateu por cima do gol. A resposta do Vasco veio aos 10, quando Andrés Gómez cruzou rasteiro para Rayan, mas Mancuso cortou e a bola bateu na trave.

A partida seguiu agitada e com chances para os dois lados, mas o panorama mudou aos 39, quando Hugo Moura acertou as travas da chuteira na panturrilha de Guzmán, e após análise do VAR, foi expulso. Com vantagem numérica, o Fortaleza se lançou ao ataque, o que ironicamente custou caro. Aos 48, em contra-ataque, Coutinho ajeitou de cabeça para Rayan, que avançou em velocidade desde o meio-campo, ganhou de Kusevic e bateu na saída de Brenno, para abrir o placar e levar o Vasco em vantagem para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o fator numérico foi valorizado pelo time da casa. Após finalizar apenas uma vez na primeira etapa, o Fortaleza montou uma verdadeira blitz no setor defensivo do time carioca. Aos 11, Gastón Ávila foi o primeiro a fazer Léo Jardim trabalhar em cabeceio.

Rayan chegou a responder no minuto seguinte, em chute de fora da área defendido por Brenno, mas em sequência, só deu Fortaleza. Aos 16, em escanteio, Kusevic mandou de cabeça e Léo Jardim operou um milagre. O primeiro deles. Aos 18, foi a vez de Bareiro mandar de bicicleta e o goleiro do Vasco fazer mais uma grande defesa, o que se repetiu aos 20, quando Mancuso mandou uma bomba e o goleiro evitou mais um gol.

O paredão do time carioca salvou mais uma aos 32, quando Moisés mandou de voleio. Entretanto, uma das leis mais dolorosas do futebol apareceu: quem não faz, leva! Aos 36, em contra-ataque, Puma Rodríguez recebeu de Matheus França, cruzou para Rayan, Brenno espalmou e a bola sobrou para David, que mandou no canto, e com lei do ex, garantiu a vitória do Vasco.

Atuando em casa, o Fortaleza não perdia para o Vasco desde 2003, quando foi derrotado por 1 a 0, com gol de Marcelinho Carioca. De lá para cá, foram oito jogos como mandante, com quatro vitórias e quatro empates.

Após o fim da partida, Rayan comemorou a vitória e os jogadores do Fortaleza foram para cima do elenco vascaíno. Na confusão, Pablo Roberto acertou um soco na cabeça de Barros e também foi expulso. O zagueiro foi outro a levar o cartão vermelho.

Em ritmo acelerado após a parada para a Data Fifa, as equipes já se preparam para voltarem a campo neste final de semana. No sábado (18), o Fortaleza vai até o Mineirão para encarar o Cruzeiro, às 21h. Já na segunda-feira, a partir das 19h30, o Vasco terá um clássico diante do Fluminense, no Maracanã.

