Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:03
QUEM SE CLASSIFICOU?
QUEM ESTÁ QUASE LÁ?
E AS REPESCAGENS?
Iraque e Emirados Árabes Unidos vão se enfrentar valendo uma vaga na repescagem intercontinental. As duas seleções ficaram em segundo nos seus grupos na repescagem asiática e duelarão em jogos de ida e volta, em novembro, para dar mais um passo rumo à Copa.
Quatro seleções disputarão a repescagem africana visando a uma vaga na mesma etapa a nível intercontinental. Nigéria x Gabão e Camarões x República Democrática do Congo serão os jogos. Os vencedores se enfrentam em uma "final". Não há formato de ida e volta, apenas duelos únicos, disputados no Marrocos, em novembro.
A repescagem intercontinental já tem Bolívia e Nova Caledônia, que esperam por um representante africano, um asiático e dois da Concacaf. O torneio será realizado em março do ano que vem e dará duas vagas na Copa.
SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA
