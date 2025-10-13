Home
>
Futebol
>
Ancelotti planeja definir elenco da Copa em março e elogia Neymar

Ancelotti planeja definir elenco da Copa em março e elogia Neymar

Em coletiva, o técnico da Seleção Brasileira projeta Data Fifa de março como definidora para lista final da Copa do Mundo e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe'

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:06

Carlo Ancelotti avalia as possibilidades de ter Neymar na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti avalia as possibilidades de ter Neymar na Copa do Mundo Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Carlo Ancelotti tem apenas cinco jogos no comando da seleção brasileira, mas é possível dizer que o time já tem a sua cara. O treinador italiano não apenas estabeleceu uma maneira clara de jogo, com quatro atacantes, como também já deu pistas de qual será o elenco que será convocado para a Copa do Mundo de 2026. Porém, na véspera do amistoso com o Japão, em Tóquio, ele pregou que o momento ainda é de fazer ajustes e projetou a lista definida somente em março.

Recomendado para você

Em coletiva, o técnico da Seleção Brasileira projeta Data Fifa de março como definidora para lista final da Copa do Mundo e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe'

Ancelotti planeja definir elenco da Copa em março e elogia Neymar

Atacante Nycole Raysla caiu desacordada após um choque de cabeça com a goleira adversária, neste domingo (12)

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Times vão jogar a primeira divisão do Estadual, no ano que vem

Serra vence o Forte e é campeão do Capixabão Série B 2025

"É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogares que queremos ver como incorpora no jogo", disse Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira, a imprensa internacional destacou que Ancelotti resgatou o "jogo bonito" da seleção. Apesar de admitir o seu desejo de ver a equipe jogando um futebol vistoso, ele ponderou e destacou a necessidade de o time também ter segurança na parte defensiva - o Brasil levou apenas um gol sob o comando do italiano, na derrota por 1 a 0 contra a Bolívia, na altitude.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogar, sim, mas depende do que se entende de jogo bonito. Claro que tem qualidade individual que os jogadores apresentam e também compromisso. É preciso jogar bonito com a bola e também sem a bola, que é um aspecto importante", destacou.

Como em quase toda coletiva da seleção brasileira, Neymar voltou a ser assunto. Enquanto a seleção funciona e dispõe de um vasto leque de jogadores em grande fase no setor ofensivo, o craque novamente está ausente de jogos do Santos para tratar uma lesão. Ancelotti não descarta o atacante e ainda acredita que ele pode voltar a jogar no mais alto nível.

"Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equipe do mundo", comentou.

A seleção brasileira enfrenta o Japão nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), em Tóquio. A última Data Fifa de 2025 será em novembro, quando os comandados de Carlo Ancelotti jogam contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris. O Brasil ainda faz outros dois amistosos, em março de 2026, antes da estreia na Copa do Mundo, em junho.

Leia mais

Imagem - Brasil goleia Coreia do Sul e mostra evolução sob comando de Ancelotti

Brasil goleia Coreia do Sul e mostra evolução sob comando de Ancelotti

Imagem - Rossi, goleiro argentino do Flamengo, pode buscar vaga na Seleção Brasileira? Entenda

Rossi, goleiro argentino do Flamengo, pode buscar vaga na Seleção Brasileira? Entenda

Imagem - Rodrygo volta confiante à seleção! "Entregar minha melhor versão"

Rodrygo volta confiante à seleção! "Entregar minha melhor versão"

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

neymar Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais