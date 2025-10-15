Home
>
Futebol
>
Goleiro capixaba do Vasco é convocado para Copa do Mundo Sub-17

Goleiro capixaba do Vasco é convocado para Copa do Mundo Sub-17

Lucas Andrade vai defender a Amarelinha na competição que acontece em novembro, no Catar

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:11

A Seleção Brasileira foi convocada para a Copa do Mundo Sub-17 nesta terça-feira (14), e o goleiro capixaba Lucas Andrade, atualmente defendendo o Vasco da Gama, figurou na lista de 21 atletas escolhidos pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci. Lucas e os outros jogadores vão vestir a Amarelinha no Mundial, que será disputado de 3 a 27 de novembro, no Catar.

Recomendado para você

Lucas Andrade vai defender a Amarelinha na competição que acontece em novembro, no Catar

Goleiro capixaba do Vasco é convocado para Copa do Mundo Sub-17

A Data Fifa de outubro terminou, e o Mundial de 2026 ganhou novas seleções classificadas, enquanto outros estão quase lá. A reportagem resume o que aconteceu ao longo dos últimos dias

Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

Partida válida pela 28° rodada do Brasileirão, Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje (15) no Nilton Santos e arbitragem preocupa

Botafogo vai monitorar arbitragem em tempo real no clássico contra 'pressão e intimidação'

Por meio das suas redes sociais, Lucas disse que é uma honra poder defender o Brasil em uma Copa do Mundo, um sonho que só está sendo possível com o trabalho, apoio e o suporte de sua família e staff. Já em um um vídeo publicado pelo Vasco, o goleiro, que agradeceu a oportunidade de poder vestir mais uma vez a camisa da Seleção.

"É a realização de um sonho ser, mais uma vez, convocado. Agradecer primeiramente a Deus, depois a meus familiares e ao Vasco, que estão me proporcionando essa oportunidade. E chegamos muito motivados para essa competição internacional lá no Catar, em Doha, e vamos buscar o troféu", disse o atleta, que está sendo convocado pela segunda vez para o time sub-17 do Brasil.

A primeira foi para a disputa de dois amistosos contra a Costa Rica, em agosto deste ano, quando foi entrou em campo na segunda das duas partidas. Na ocasião, o capixaba foi titular na vitória brasileira por 7 a 1 sobre a seleção costa-riquenha.  Na temporada, ele soma ao todo 20 jogos, com 11 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas.

Lucas Andrade é convocado para Copa do Mundo sub-17
Lucas Andrade é convocado para Copa do Mundo sub-17 Crédito: CBF

A competição

O Brasil se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20) e ficará concentrado até o dia 28, quando embarca para o Catar. A equipe está no Grupo H, e estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30. Na sequência encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45. O último confronto da fase de grupos será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45. 

Além das duas melhores equipes de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo. O Brasil está empatado com a Nigéria como o maior vencedor da competição, com quatro títulos, e vai em busca do pentacampeonato com Lucas e Cia em novembro.

Lucas Andrade é convocado para Copa do Mundo sub-17
Lucas Andrade é convocado para Copa do Mundo sub-17 Crédito: CBF

Confira a lista completa dos convocados

Goleiros:

  • João Pedro - Santos
  • Arthur Nascimento - Bahia
  • Lucas Andrade - Vasco da Gama

Defensores:

  • Angelo Henrique - São Paulo
  • Arthur Ryan - Fluminense
  • Derick Araújo - Palmeiras
  • Luis Eduardo - Grêmio
  • Luccas Ramon - Palmeiras
  • Vitor Hugo - Cruzeiro
  • Vitor Fernandes - Atlético-MG

Meio-campistas

  • Zé Lucas - Sport
  • Luis Felipe - Palmeiras
  • Felipe Morais - Cruzeiro
  • Tiago Augusto - Grêmio
  • Vinicius Rocha - Santos

Atacantes

  • Ruan Pablo - Bahia
  • Pietro Tavares - Cruzeiro
  • Dell - Bahia
  • Andrey Fernades - Vasco da Gama
  • Kayke Santos - Athletico-PR
  • Gabriel Mec - Grêmio

Leia mais

Imagem - Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

Imagem - Botafogo vai monitorar arbitragem em tempo real no clássico contra 'pressão e intimidação'

Botafogo vai monitorar arbitragem em tempo real no clássico contra 'pressão e intimidação'

Imagem - Quem passou no teste e quem ficou para trás nos amistosos da seleção?

Quem passou no teste e quem ficou para trás nos amistosos da seleção?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba Esportes Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais