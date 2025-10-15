Orgulho

Goleiro capixaba do Vasco é convocado para Copa do Mundo Sub-17

Lucas Andrade vai defender a Amarelinha na competição que acontece em novembro, no Catar

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:11

A Seleção Brasileira foi convocada para a Copa do Mundo Sub-17 nesta terça-feira (14), e o goleiro capixaba Lucas Andrade, atualmente defendendo o Vasco da Gama, figurou na lista de 21 atletas escolhidos pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci. Lucas e os outros jogadores vão vestir a Amarelinha no Mundial, que será disputado de 3 a 27 de novembro, no Catar.

Por meio das suas redes sociais, Lucas disse que é uma honra poder defender o Brasil em uma Copa do Mundo, um sonho que só está sendo possível com o trabalho, apoio e o suporte de sua família e staff. Já em um um vídeo publicado pelo Vasco, o goleiro, que agradeceu a oportunidade de poder vestir mais uma vez a camisa da Seleção.

"É a realização de um sonho ser, mais uma vez, convocado. Agradecer primeiramente a Deus, depois a meus familiares e ao Vasco, que estão me proporcionando essa oportunidade. E chegamos muito motivados para essa competição internacional lá no Catar, em Doha, e vamos buscar o troféu", disse o atleta, que está sendo convocado pela segunda vez para o time sub-17 do Brasil.

A primeira foi para a disputa de dois amistosos contra a Costa Rica, em agosto deste ano, quando foi entrou em campo na segunda das duas partidas. Na ocasião, o capixaba foi titular na vitória brasileira por 7 a 1 sobre a seleção costa-riquenha. Na temporada, ele soma ao todo 20 jogos, com 11 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas.

Lucas Andrade é convocado para Copa do Mundo sub-17 Crédito: CBF

A competição

O Brasil se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20) e ficará concentrado até o dia 28, quando embarca para o Catar. A equipe está no Grupo H, e estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30. Na sequência encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45. O último confronto da fase de grupos será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45.

Além das duas melhores equipes de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo. O Brasil está empatado com a Nigéria como o maior vencedor da competição, com quatro títulos, e vai em busca do pentacampeonato com Lucas e Cia em novembro.

Lucas Andrade é convocado para Copa do Mundo sub-17 Crédito: CBF

Confira a lista completa dos convocados

Goleiros:

João Pedro - Santos



Arthur Nascimento - Bahia



Lucas Andrade - Vasco da Gama



Defensores:

Angelo Henrique - São Paulo



Arthur Ryan - Fluminense



Derick Araújo - Palmeiras



Luis Eduardo - Grêmio



Luccas Ramon - Palmeiras



Vitor Hugo - Cruzeiro



Vitor Fernandes - Atlético-MG



Meio-campistas

Zé Lucas - Sport



Luis Felipe - Palmeiras



Felipe Morais - Cruzeiro



Tiago Augusto - Grêmio



Vinicius Rocha - Santos



Atacantes

Ruan Pablo - Bahia



Pietro Tavares - Cruzeiro



Dell - Bahia



Andrey Fernades - Vasco da Gama



Kayke Santos - Athletico-PR



Gabriel Mec - Grêmio



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta