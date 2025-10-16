Zona Mista #51: Flamengo e Palmeiras vencem e se preparam para final antecipada

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:27
O Zona Mista #51 chega com tudo nesta quinta-feira-feira (16) com a análise da 28ª rodada do Brasileirão com destaques para as vitórias de Flamengo, Palmeiras e Vasco. Filipe Souza, Vinícius Lima, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha.
