Videocast

Zona Mista #51: Flamengo e Palmeiras vencem e se preparam para final antecipada

Filipe Souza, Vinícius Lima, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha

O Zona Mista #51 chega com tudo nesta quinta-feira-feira (16) com a análise da 28ª rodada do Brasileirão com destaques para as vitórias de Flamengo, Palmeiras e Vasco. Filipe Souza, Vinícius Lima, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha.