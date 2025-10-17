Home
>
Futebol
>
Brasil é superado pela Holanda e cai para 7° no ranking da Fifa

Brasil é superado pela Holanda e cai para 7° no ranking da Fifa

A virada sofrida na casa do Japão, de 2 a 0 para 3 a 2 em amistoso, custou mais uma posição no ranking da Fifa divulgado nesta sexta-feira (17). Os comandados de Carlo Ancelotti foram superados pela Holanda

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:27

Elenco da Seleção Brasileira no amistoso com o Japão no Ajinomoto Stadium
ESeleção Brasileira no amistoso com o Japão no Ajinomoto Stadium Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Outrora apontada como melhor seleção do planeta e entre as mais respeitadas, a esquadra brasileira não para de acumular vexames. A virada sofrida na casa do Japão, de 2 a 0 para 3 a 2 em amistoso, custou mais uma posição no ranking da Fifa divulgado nesta sexta-feira (17). Os comandados de Carlo Ancelotti foram superados pela Holanda e caíram para o modesto sétimo lugar. A campeã mundial Argentina recuperou uma posição e está na cola da líder Espanha.

Recomendado para você

A virada sofrida na casa do Japão, de 2 a 0 para 3 a 2 em amistoso, custou mais uma posição no ranking da Fifa divulgado nesta sexta-feira (17). Os comandados de Carlo Ancelotti foram superados pela Holanda

Brasil é superado pela Holanda e cai para 7° no ranking da Fifa

Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos e rivais dentro e fora de campo, Rubro-Negro e Verdão travam duelo que vale muito para o ego dos clubes

Flamengo x Palmeiras: "final" do Brasileirão e rivalidade à flor da pele

Líder e vice-líder se enfrentam no Maracanã neste domingo (19)

Flamengo x Palmeiras : veja os panoramas da disputa pelo título brasileiro

Como faltam somente duas Datas Fifa de amistosos antes da Copa do Mundo de 2026, com menos pontos em avaliação no ranking, o Brasil garantirá uma das 9 vagas restantes entre os cabeças de chave no sorteio dos grupos - os anfitriões Canadá, Estados Unidos e México ocupam as outras três.

Ocorre que o revés surpreendente e histórico diante dos japoneses novamente colocou a seleção brasileira em questionamento após imponentes 5 a 0 na Coreia do Sul. Perder pela primeira vez dos nipônicos foi refletido no ranking da Fifa, com o Brasil agora somando 1.758,85 pontos. Os holandeses ganharam suas duas partidas pelas Eliminatórias e assumiram o sexto posto com 1.759,96 pontos.

Depois de ser superada por Espanha e França, a Argentina voltou à briga pelo topo do ranking da Fifa ganhando seus dois amistosos e se beneficiando de empate dos franceses nas Eliminatórias para encostar nos espanhóis.

A seleção do técnico Lionel Scaloni e do astro Messi está somente 8,33 pontos atrás da Espanha ao alcançar 1.872,43 na nova lista da Fifa. Os espanhóis somam 1.880,76, enquanto a França baixou para 1.862,71.

Outros destaques no Top 10 são a saída da Croácia, que despencou para 11°, com as tetracampeãs mundiais Itália subindo para 9° e a Alemanha ganhando dois postos e reaparecendo entre os 10 melhores, justamente no 10° lugar. 

  • Top 10 do ranking da Fifa 

  • 1º Espanha - 1.880,76 pontos 
  • 2º Argentina - 1.872,43 
  • 3º França - 1.862,71 
  • 4º Inglaterra - 1.824,30 
  • 5º Portugal - 1.778,00 
  • 6º Holanda - 1.759,96 
  • 7º Brasil - 1.758,85 
  • 8º Bélgica - 1.740,01 
  • 9º Itália - 1.717,15 
  • 10º Alemanha - 1.713,30

Leia mais

Imagem - Flamengo x Palmeiras : veja os panoramas da disputa pelo título brasileiro

Flamengo x Palmeiras : veja os panoramas da disputa pelo título brasileiro

Imagem - Zona Mista #51: Flamengo e Palmeiras vencem e se preparam para final antecipada

Zona Mista #51: Flamengo e Palmeiras vencem e se preparam para final antecipada

Imagem - Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais