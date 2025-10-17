Classificação

Brasil é superado pela Holanda e cai para 7° no ranking da Fifa

A virada sofrida na casa do Japão, de 2 a 0 para 3 a 2 em amistoso, custou mais uma posição no ranking da Fifa divulgado nesta sexta-feira (17). Os comandados de Carlo Ancelotti foram superados pela Holanda

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:27

ESeleção Brasileira no amistoso com o Japão no Ajinomoto Stadium Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Outrora apontada como melhor seleção do planeta e entre as mais respeitadas, a esquadra brasileira não para de acumular vexames. A virada sofrida na casa do Japão, de 2 a 0 para 3 a 2 em amistoso, custou mais uma posição no ranking da Fifa divulgado nesta sexta-feira (17). Os comandados de Carlo Ancelotti foram superados pela Holanda e caíram para o modesto sétimo lugar. A campeã mundial Argentina recuperou uma posição e está na cola da líder Espanha.

Como faltam somente duas Datas Fifa de amistosos antes da Copa do Mundo de 2026, com menos pontos em avaliação no ranking, o Brasil garantirá uma das 9 vagas restantes entre os cabeças de chave no sorteio dos grupos - os anfitriões Canadá, Estados Unidos e México ocupam as outras três.

Ocorre que o revés surpreendente e histórico diante dos japoneses novamente colocou a seleção brasileira em questionamento após imponentes 5 a 0 na Coreia do Sul. Perder pela primeira vez dos nipônicos foi refletido no ranking da Fifa, com o Brasil agora somando 1.758,85 pontos. Os holandeses ganharam suas duas partidas pelas Eliminatórias e assumiram o sexto posto com 1.759,96 pontos.

Depois de ser superada por Espanha e França, a Argentina voltou à briga pelo topo do ranking da Fifa ganhando seus dois amistosos e se beneficiando de empate dos franceses nas Eliminatórias para encostar nos espanhóis.

A seleção do técnico Lionel Scaloni e do astro Messi está somente 8,33 pontos atrás da Espanha ao alcançar 1.872,43 na nova lista da Fifa. Os espanhóis somam 1.880,76, enquanto a França baixou para 1.862,71.

Outros destaques no Top 10 são a saída da Croácia, que despencou para 11°, com as tetracampeãs mundiais Itália subindo para 9° e a Alemanha ganhando dois postos e reaparecendo entre os 10 melhores, justamente no 10° lugar.

Top 10 do ranking da Fifa





1º Espanha - 1.880,76 pontos

2º Argentina - 1.872,43



3º França - 1.862,71

4º Inglaterra - 1.824,30

5º Portugal - 1.778,00

6º Holanda - 1.759,96

7º Brasil - 1.758,85

8º Bélgica - 1.740,01

9º Itália - 1.717,15

10º Alemanha - 1.713,30

