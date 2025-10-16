Home
Flamengo x Palmeiras : veja os panoramas da disputa pelo título brasileiro

Flamengo x Palmeiras : veja os panoramas da disputa pelo título brasileiro

Líder e vice-líder se enfrentam no Maracanã neste domingo (19)

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:47

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A
Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Restando apenas dez rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro 2025, a briga pela taça se bipolarizou na disputa apenas entre Flamengo e Palmeiras, que farão uma "final antecipada" no Maracanã, no próximo domingo (19), às 16h, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória dos donos da casa, o time carioca empata em pontos com o paulista, e com a mesma quantidade de jogos. Já se o Verdão levar os três pontos no Rio de Janeiro, abre uma vantagem de seis pontos em relação ao Rubro-Negro.

Filipe Souza, Vinícius Lima, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha

Zona Mista #51: Flamengo e Palmeiras vencem e se preparam para final antecipada

Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o Capa-Preta brilhou na disputa de pênaltis e alcançou a vitória

Rio Branco elimina o Santos e avança às semifinais da Copa Atlântico

Nos últimos respectivos jogos, o Alviverde goleou o Bragantino por 5 a 1 e manteve a liderança, com 61 pontos, enquanto o Rubro-Negro amassou o rival Botafogo, em um clássico no Nilton Santos que terminou em 3 a 0, chegando a 58 pontos. Na mesma noite, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG e se distanciou dos dois primeiros colocados, ficando no terceiro lugar com 53 pontos.

Como estão as equipes?

O Palmeiras venceu seis dos últimos sete jogos, perdendo apenas uma partida para o Bahia, por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. Além das vitórias, o time também aplicou placares elásticos em cinco confrontos: 4 a 1 contra o Internacional, Fortaleza e Juventude; 3 a 0 em cima do Vasco; 3 a 2 diante do São Paulo de virada no Morumbis; e o último jogo diante do Bragantino, que terminou em 5 a 1. Os resultados recentes elevaram o Palmeiras ao segundo melhor ataque do Brasileirão, com 51 gols marcados, e a terceira melhor defesa, com 23 gols sofridos.

Já o Flamengo oscilou mais no período recente, mas igualmente conta com apenas uma derrota no mesmo recorte de sete jogos. Coincidentemente, assim como o principal rival, também perdeu para o Bahia fora de casa por 1 a 0. A diferença é que venceu somente três vezes e empatou outras três. Bateu o Juventude por 2 a 0; o Corinthians de virada por 2 a 1; e clássico com o Botafogo por 3 a 0. Já com o Grêmio e Vasco ficou no 1 a 1, e empatou sem gols com o Cruzeiro. Mesmo assim, segue como o melhor ataque do torneio, com 53 gols feitos, e a melhor defesas, com apenas 13 gols sofridos.

Flamengo e Palmeiras também são semifinalista da Copa Libertadores da América, avançando de Estudiantes e River Plate nas quartas de final, respectivamente, e vão jogar a partida de ida das semis no meio de semana após o confronto de domingo. Já os jogos atrasados serão disputados durante a Data Fifa de novembro, ambos como visitantes. O Rubro-Negro joga contra o Sport, enquanto o Alviverde joga o clássico diante do Santos.

Veja os jogos restantes após a 29ª rodada

Flamengo

  • Fortaleza (F)
  • Sport (C)
  • São Paulo (F)
  • Santos (C)
  • Sport (F)
  • Fluminense (F)
  • Bragantino (C)
  • Atlético-MG (F)
  • Ceará (C)
  • Mirassol (F)

Palmeiras

  • Cruzeiro (C)
  • Juventude (F)
  • Santos (C)
  • Mirassol (F)
  • Santos (F)
  • Atlético-MG (F)
  • Fluminense (C)
  • Grêmio (F)
  • Vitória (C)
  • Ceará (F)
