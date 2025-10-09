Home
Zona Mista #49: Fluminense perde para o Mirassol e o que esperar do amistoso do Brasil

Zona Mista #49: Fluminense perde para o Mirassol e o que esperar do amistoso do Brasil

Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha ao vivo

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:43

O Zona Mista #49 chega com tudo nesta quinta-feira (9) com a análise dos jogos atrasados do Brasileirão disputados nesta data fifa, com destaque para a derrota do Fluminense para o Mirassol, a vitória do Atlético-MG sobre o Sport, além de muita discussão do que se pode esperar do amistoso da Seleção Brasileira com a Coreia do Sul, neste sexta-feira (10). Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.

