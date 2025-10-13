Videocast

Zona Mista #50: Seleção cada vez mais definida e Brasileirão promete

Filipe Souza, Breno Coelho, Vinicius Lima e Luca Lanes comandam a resenha na tarde desta segunda-feira (13)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:37

O Zona Mista #50 chega com tudo nesta segunda-feira (13) com a análise da Seleção Brasileira, da próxima rodada do Brasileirão e também do título do Serra na Série B do Campeonato Capixaba. Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta