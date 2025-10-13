Home
>
Futebol
>
Zona Mista #50: Seleção cada vez mais definida e Brasileirão promete

Zona Mista #50: Seleção cada vez mais definida e Brasileirão promete

Filipe Souza, Breno Coelho, Vinicius Lima e Luca Lanes comandam a resenha na tarde desta segunda-feira (13)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:37

O Zona Mista #50 chega com tudo nesta segunda-feira (13) com a análise da Seleção Brasileira, da próxima rodada do Brasileirão e também do título do Serra na Série B do Campeonato Capixaba. Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.

Recomendado para você

Filipe Souza, Breno Coelho, Vinicius Lima e Luca Lanes comandam a resenha na tarde desta segunda-feira (13)

Zona Mista #50: Seleção cada vez mais definida e Brasileirão promete

A partida decisiva pode tanto deixar o Palmeiras com o título nacional encaminhado como fazer o Flamengo assumir novamente a ponta da tabela

Palmeiras e Flamengo decidem a vida até o fim do mês

Em coletiva, o técnico da Seleção Brasileira projeta Data Fifa de março como definidora para lista final da Copa do Mundo e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe'

Ancelotti planeja definir elenco da Copa em março e elogia Neymar

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Zona Mista #49: Fluminense perde para o Mirassol e o que esperar do amistoso do Brasil

Zona Mista #49: Fluminense perde para o Mirassol e o que esperar do amistoso do Brasil

Imagem - Zona Mista #48: Flamengo perde para o Bahia e Palmeiras é o novo líder

Zona Mista #48: Flamengo perde para o Bahia e Palmeiras é o novo líder

Imagem - Zona Mista #47: Flamengo e Cruzeiro fazem jogo de 6 pontos e Palmeiras atropela o Vasco

Zona Mista #47: Flamengo e Cruzeiro fazem jogo de 6 pontos e Palmeiras atropela o Vasco

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Zona Mista

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais