Home
>
Futebol
>
Zona Mista #47: Flamengo e Cruzeiro fazem jogo de 6 pontos e Palmeiras atropela o Vasco

Zona Mista #47: Flamengo e Cruzeiro fazem jogo de 6 pontos e Palmeiras atropela o Vasco

Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro em briga direta pelo título, Verdão faz 3 e chega na vice-liderança, mudanças da CBF e muito mais

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:02

O Zona Mista #47 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (2) com a análise da 26ª rodada do Brasileirão, com destaque para o duelo entre Flamengo e Cruzeiro, e para a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. A convocação da Seleção Brasileira para os amistoso contra Coreia do Sul e Japão também está na pauta da resenha comandada por Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes.

Recomendado para você

Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro em briga direta pelo título, Verdão faz 3 e chega na vice-liderança, mudanças da CBF e muito mais

Zona Mista #47: Flamengo e Cruzeiro fazem jogo de 6 pontos e Palmeiras atropela o Vasco

Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 43 pontos, ocupando a quarta colocação, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro

Botafogo vence Bahia, quebra tabu e retorna ao G-4 do Brasileirão

Tricolor vencia por 2 a 1, quando levou o gol de empate aos 52 minutos do segundo tempo. Um balde de água fria nas ambições do time comandado por Zubeldia

Fluminense cede o empate no último lance ao lanterna Sport pelo Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Botafogo vence Bahia, quebra tabu e retorna ao G-4 do Brasileirão

Botafogo vence Bahia, quebra tabu e retorna ao G-4 do Brasileirão

Imagem - Fluminense cede o empate no último lance ao lanterna Sport pelo Brasileirão

Fluminense cede o empate no último lance ao lanterna Sport pelo Brasileirão

Imagem - Vasco sofre apagão no início e é derrotado pelo Palmeiras no Brasileirão

Vasco sofre apagão no início e é derrotado pelo Palmeiras no Brasileirão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais