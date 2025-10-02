Videocast

Zona Mista #47: Flamengo e Cruzeiro fazem jogo de 6 pontos e Palmeiras atropela o Vasco

Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro em briga direta pelo título, Verdão faz 3 e chega na vice-liderança, mudanças da CBF e muito mais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:02

O Zona Mista #47 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (2) com a análise da 26ª rodada do Brasileirão, com destaque para o duelo entre Flamengo e Cruzeiro, e para a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. A convocação da Seleção Brasileira para os amistoso contra Coreia do Sul e Japão também está na pauta da resenha comandada por Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Luca Lanes.

