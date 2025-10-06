Home
Zona Mista #48: Flamengo perde para o Bahia e Palmeiras é o novo líder

Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha ao vivo

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:37

O Zona Mista #48 chega com tudo nesta segunda-feira (6) com a análise da 27ª rodada do Brasileirão, com destaque para a derrota do Flamengo para o Bahia, a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo e muito mais. Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.

Zona Mista #48: Flamengo perde para o Bahia e Palmeiras é o novo líder

Após 12 rodadas consecutivas na liderança, o Rubro-Negro perdeu o posto para o Verdão e agora vai ter que correr atrás

Brasileirão: Palmeiras tem 61% de chances de título e Flamengo tem 32%

A 27ª rodada da competição teve muitos lances polêmicos e reclamações de vários clubes

Brasileirão: erro de arbitragem contra o São Paulo e acerto em Bahia x Flamengo

