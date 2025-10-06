Brasileirão

Zona Mista #48: Flamengo perde para o Bahia e Palmeiras é o novo líder

Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha ao vivo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:37

O Zona Mista #48 chega com tudo nesta segunda-feira (6) com a análise da 27ª rodada do Brasileirão, com destaque para a derrota do Flamengo para o Bahia, a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo e muito mais. Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta