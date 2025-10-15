Goleiro Bruno viraliza com instruções em campeonato amador no ES

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:50
Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e condenado por envolvimento no assassinato da modelo Eliza Samúdio em 2013, está jogando em um time do futebol amador de Alegre, no interior do Espírito Santo desde julho deste ano, e viralizou ao dar orientações a seus companheiros de equipe no jogo do último domingo (12).
Defendendo o Rive Atlético Clube, Bruno foi filmando dando as instruções para os outros atletas durante o intervalo de jogo diante do Monte Castelo, válido pela sexta rodada do Municipal de Alegre 2025. No vídeo, o goleiro foi assertivo nos comandos para os jogadores, o que resultou na vitória do Rive por 5 a 2.
Bruno foi condenado a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza, ex-amante e mãe do filho dele. Ele foi para o regime semi-aberto em 2018, e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Desde então, Bruno foi anunciado por clubes profissionais e amadores, como o outro time capixaba União do Bom Destino, de Água Doce do Norte.
