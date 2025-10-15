No interior

Goleiro Bruno viraliza com instruções em campeonato amador no ES

Condenado por homicídio em 2013, o jogador está atuando pelo Rive, clube amador de Alegre

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:50

Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e condenado por envolvimento no assassinato da modelo Eliza Samúdio em 2013, está jogando em um time do futebol amador de Alegre, no interior do Espírito Santo desde julho deste ano, e viralizou ao dar orientações a seus companheiros de equipe no jogo do último domingo (12).

Defendendo o Rive Atlético Clube, Bruno foi filmando dando as instruções para os outros atletas durante o intervalo de jogo diante do Monte Castelo, válido pela sexta rodada do Municipal de Alegre 2025. No vídeo, o goleiro foi assertivo nos comandos para os jogadores, o que resultou na vitória do Rive por 5 a 2.

Nosso time está com preguiça de marcar aqui dentro da área. Então, rapaziada, a gente tem que acertar. Pegar os caras lá em cima. Se a gente mata os caras no meio, ele faz o gol de falta aqui Goleiro Bruno Jogador do Rive ACCondenação

Bruno foi condenado a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza, ex-amante e mãe do filho dele. Ele foi para o regime semi-aberto em 2018, e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Desde então, Bruno foi anunciado por clubes profissionais e amadores, como o outro time capixaba União do Bom Destino, de Água Doce do Norte.

