Capixabão 2026: Federação e times mantêm formato de disputa da competição

Estadual tem início previsto para o dia 13 de janeiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:57

Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: SESPORT/Divulgação

Os times e a Federação de Futebol (FES) optaram por manter o formato de disputa do Campeonato Capixaba, em 2026. A decisão foi confirmada na reunião do Conselho Arbitral, realizada na tarde desta segunda-feira, em Vitória. Outra definição importante no encontro foi a data de início do Estadual, prevista para o dia 13 de janeiro, com a final em 28 de março.

O Capixabão 2026 terá a participação dos oito clubes remanescentes de 2025: Rio Branco e Porto Vitória (atuais campeão e vice), Desportiva Ferroviária e Vitória (últimos semifinalistas), além de Real Noroeste, Rio Branco VN, Vilavelhense e Capixaba. Completam os 10 times o Serra e o Forte FC (atuais campeão e vice da Série B).

Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixava de Crédito: Vitor Jubini

Qual será o formato de disputa do Campeonato Capixaba 2026?

O formato de disputa do Campeonato Capixaba 2026 vai seguir o mesmo adotado desde 2019. Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão. Nesse formato, todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) são disputadas em jogos de ida e volta.

Presidente da Desportiva Ferroviária, Carlinhos Farias revelou que gostaria de ver o Estadual com uma nova fórmula de disputa para 2026. No entanto, o dirigente grená entende que o calendário impossibilita uma mudança de grandes dimensões no formato. "Esse formato nunca foi o ideal. Mas, infelizmente, dentro das poucas datas, tanto para o 2026 quanto para o 2027, em função das Copas do Mundo (masculina e feminina, no Brasil), ficaria muito apertado. Não tem como fazer uma forma melhor", declarou Carlinhos.

O formato de disputa foi mantido, mas tem uma novidade para 2026: a volta da vantagem nas quartas de final. Os quatro primeiros colocados, na primeira fase, têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo, além de jogar pela igualdade na soma dos resultados das duas partidas.

O CEO da SAF do Rio Branco, Renato Antunes, comemorou o retorno do benefício para os clubes do G-4. "A gente retoma com uma justiça do campeonato que é valorizar os clubes que melhor se classificaram na primeira fase. Esse processo foi alterado no ano passado, mas chegamos a um consenso de que seria melhor o melhor voltar a vantagem. Acho que é justo", declarou o gestor.

Rio Branco vence a Desportiva no Engenheiro Araripe e avança à final do Capixabão 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Campeonato Capixaba 2026 com 15 datas

O calendário de competições da CBF, para a temporada 2026, prevê 11 datas para a realização dos Estaduais. No entanto, o Campeonato Capixaba 2026 será disputado em 15 datas, com o início previsto para dia 13 de janeiro. O presidente da Federação de Futebol (FES), Gustavo Vieira, afirma que o calendário nacional obrigou o Estadual acabar até o dia 28 de março, porque na semana seguinte - 4 de abril, começa a Série D do Brasileirão.

"Optamos pela manutenção (do formato de disputa) em virtude do calendário nacional. Você não tem margem para utilizar muita imaginação. Temos um número limite de 11 datas e a gente ainda está extrapolando para 15 datas. Então, a primeira fase será muito espremida, para que as quartas e as semifinais ocorram somente com um jogo por semana. O objetivo é dar um intervalo maior para ter um maior equilíbrio técnico e uma recuperação dos atletas", esclareceu o presidente da FES.

Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixaba Crédito: Vitor Jubini

O Campeonato Capixaba vale vaga para quais competições nacionais e regionais?

Com as mudanças promovidas pela CBF, nas competições nacionais e regionais, o número de vagas aumentou para o Espírito Santo. Na reunião entre os clubes e a Federação de Futebol, realizada nesta segunda-feira, também ficou definida a distribuição. O futuro campeão estadual vai jogar as Copas do Brasil e Centro-Oeste e a Série D do Brasileirão, todas para 2027. O vice fica apenas com a vaga para a Copa do Brasil.

Classificação do Rio Branco VN para a segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Vitor Jubini

