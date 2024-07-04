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Polêmica

Goleiro Bruno vai jogar por time amador do ES neste domingo

Bruno, condenado por homicídio, vai vestir a camisa do União do Bom Destino no Campeonato Municipal de Água Doce do Norte
Vinícius Rodrigues

Vinícius Rodrigues

Publicado em 

04 jul 2024 às 18:44

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 18:44

Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e condenado por envolvimento no assassinato da modelo Eliza Samúdio em 2013, chega ao Espírito Santo neste domingo (7). O jogador irá vestir a camisa do União do Bom Destino, time amador de Água Doce do Norte, município do extremo noroeste do estado e que faz divisa com Minas Gerais.
O anúncio aconteceu na tarde de quarta-feira (3), por um portal de notícias independente da região. Em vídeo, Bruno confirmou a sua presença no jogo deste domingo (7), entre União do Bom Destino e Bela Vista, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Municipal de Água Doce do Norte.
O Campeonato Municipal é um torneio anual e de tradição na região, organizado pela secretaria de esportes do município. Segundo a pasta, cada equipe tem a liberação de contratar até cinco atletas de outras cidades, e a chegada do Bruno passou pelo financiamento de um investidor local. 
Bruno, condenado por homicídio, vai integrar um time de futebol amador no Campeonato Municipal de Água Doce do Norte
Goleiro Bruno chega no ES para competição amadora Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Em entrevista, o investidor Eliezer Pereira disse que o primeiro contato com o Bruno se deu em Resplendor, em Minas Gerais, durante uma competição. No último domingo (30) começou a conversa e já na segunda o contrato finalizou. "A princípio, ele será utilizado nos dois jogos das semifinais, e a intenção é mantê-lo para a decisão caso o União passe de fase", concluiu ele.
“Lógico que isso é um assunto que tem gerado controvérsias, alguns elogios e outras criticas… mas a verdade é que a expectativa é de recorde de público no campo”, afirmou Rodolpho Rocha, servidor da secretaria de esportes de Água Doce do Norte. A bola rola às 15h, no Campo Valdir Chagas, em Bom Destino, e os organizadores do campeonato esperam casa cheia devido à presença do goleiro.

Condenação

Bruno foi condenado a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza, ex-amante e mãe do filho dele. Ele foi para o regime semi-aberto em 2018, e está em liberdade condicional desde janeiro do ano passado.

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