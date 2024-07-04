Goleiro Bruno vai jogar por time amador do ES neste domingo

Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e condenado por envolvimento no assassinato da modelo Eliza Samúdio em 2013, chega ao Espírito Santo neste domingo (7). O jogador irá vestir a camisa do União do Bom Destino, time amador de Água Doce do Norte , município do extremo noroeste do estado e que faz divisa com Minas Gerais.

O anúncio aconteceu na tarde de quarta-feira (3), por um portal de notícias independente da região. Em vídeo, Bruno confirmou a sua presença no jogo deste domingo (7), entre União do Bom Destino e Bela Vista, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Municipal de Água Doce do Norte.

O Campeonato Municipal é um torneio anual e de tradição na região, organizado pela secretaria de esportes do município. Segundo a pasta, cada equipe tem a liberação de contratar até cinco atletas de outras cidades, e a chegada do Bruno passou pelo financiamento de um investidor local.

Goleiro Bruno chega no ES para competição amadora Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em entrevista, o investidor Eliezer Pereira disse que o primeiro contato com o Bruno se deu em Resplendor, em Minas Gerais, durante uma competição. No último domingo (30) começou a conversa e já na segunda o contrato finalizou. "A princípio, ele será utilizado nos dois jogos das semifinais, e a intenção é mantê-lo para a decisão caso o União passe de fase", concluiu ele.

“Lógico que isso é um assunto que tem gerado controvérsias, alguns elogios e outras criticas… mas a verdade é que a expectativa é de recorde de público no campo”, afirmou Rodolpho Rocha, servidor da secretaria de esportes de Água Doce do Norte. A bola rola às 15h, no Campo Valdir Chagas, em Bom Destino, e os organizadores do campeonato esperam casa cheia devido à presença do goleiro.

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