Flamengo vence o Atlético-MG e segue na liderança do Brasileirão

O Flamengo foi avassalador e venceu o Atlético-MG por 4 a 2 nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte, e teve direito a olé e pedidos de "mais um" nos momentos finais.
O Flamengo se mantém na liderança e com vantagem. São 30 pontos contra 27 do Botafogo, que já jogou na rodada, e 26 do Palmeiras, que ainda entra em campo. O Atlético fica em 11º, com 18.
Os times voltam a jogar no fim de semana. O Atlético visita o Botafogo no domingo, às 20h30 (de Brasília). O Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã no sábado, às 20h (de Brasília).
Novidade no Flamengo, Carlinhos fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Esse foi apenas o quarto jogo dele, que teve pouco espaço até aqui e ainda sofreu uma lesão que o deixou um tempo fora. Bruno Henrique marcou dois e Ayrton Lucas completou a conta para os visitantes. Hulk, duas vezes, descontou para os donos da casa.
O Atlético-MG não vence na Arena MRV pelo Brasileirão desde abril. Foram três empates diante de Bahia, Fortaleza e Atlético-GO, e duas derrotas para o Palmeiras e agora o Flamengo.
Antes de a bola rolar, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o dono da SAF do Galo, Rubens Menin, conversaram sobre estádio. Eles se encontraram no gramado do estádio. Foi a primeira vez do Fla na Arena MRV.
Reforços do Atlético, Lyanco e Bernard foram ao estádio. O zagueiro está perto de ser anunciado e já passou por exames. Os dois só podem jogar com a abertura da janela no dia 10.