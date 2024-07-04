Vasco vence Fortaleza e se mantém fora da zona da degola no Brasileirão

Veggeti aproveitou cruzamento de Piton e cabeceou para fazer 2 a 0 Vasco em cima do Fortaleza Crédito: Matheus Lima/Vasco

O Vasco teve uma vitória tranquila e ampliou sua sequência invicta em São Januário. Na noite desta quinta-feira (3), recebeu o Fortaleza e venceu por 2 a 0, aproveitando uma expulsão adversária ainda no primeiro tempo. A partida foi válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do jogo, um fator marcante ocorreu. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve em São Januário para sancionar a lei do potencial construtivo, que permitirá a reforma e ampliação do estádio vascaíno. As obras estão previstas para iniciarem ao fim da temporada.

Na partida, Hércules foi expulso no fim do primeiro tempo e deixou o Fortaleza com um a menos. O Vasco, que já dominava bem o jogo, foi efetivo para vencer com gols de Mateus Carvalho e Vegetti, um dos artilheiros da competição.

Agora, o Vasco está há quatro jogos sem perder no 'Caldeirão', sendo duas vitórias e dois empates. Com isso, chegou a 14 pontos e se manteve fora da zona de rebaixamento. O Fortaleza segue com 20 pontos.

O Jogo

O jogo começou movimentado, mas as chances não foram tão perigosas. Logo no começo, o meia Payet sentiu um incômodo muscular e precisou ser substituído por JP. A chance mais perigosa do Vasco foi em cabeçada de Vegetti, mas João Ricardo salvou. O Fortaleza respondeu com Breno Lopes. Após saída errada de bola, o atacante invadiu a área e chutou no alto, mas Léo Jardim fez grande defesa.

No fim do primeiro tempo, dois lances mudaram completamente o jogo. Aos 39, Hércules deu entrada dura em Adson, impedindo contra-ataque e foi expulso direto, deixando o Fortaleza com um a menos.

Aos 47, o Vasco abriu o placar com Mateus Carvalho. David recebeu na esquerda, tentou limpar e tocou para o meio. Mateus Carvalho, um pouco à esquerda da meia-lua, chutou cruzado, rasteiro e cantinho para marcar.

Na volta para o segundo tempo, Vegetti acertou a trave ao completar cruzamento, mas estava impedido. Aos 17, porém, o atacante argentino deixou sua marca. Após cobrança de escanteio de Lucas Piton, ele subiu alto para completar de cabeça e fazer 14º gol na temporada e sexto Brasileirão, brigando pela artilharia.

Bem tranquilo, o Vasco segurou os avanços do Fortaleza, que também teve cuidado para não sofrer mais gols. Erick Marcus, do Vasco, ainda teve uma cabeçada perigosa, mas o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a 15ª rodada. Às 16h, o Fortaleza volta a jogar em casa, na Arena Castelão, na capital cearense, diante do Fluminense.