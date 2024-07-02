  • Botafogo apresenta Allan como reforço: 'Sempre fui torcedor'
Ex-Vasco

Botafogo apresenta Allan como reforço: 'Sempre fui torcedor'

O jogador, que vai usar a camisa 28, assinou vínculo até o final de 2026 e disse estar realizando um sonho com a transferência para o seu "clube do coração"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jul 2024 às 18:54

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 18:54

Allan foi apresentado no Botafogo e fez juras de amor ao clube
Allan foi apresentado no Botafogo e fez juras de amor ao clube Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo apresentou, nesta terça-feira (2), o volante Allan como reforço para o restante da temporada. O jogador, que vai usar a camisa 28, assinou vínculo até o final de 2026 e disse estar realizando um sonho com a transferência para o seu "clube do coração".
"Muito feliz. Ser recebido desta forma no Botafogo, um grande clube que sempre fui torcedor. Sem dúvida é algo que me deixa muito feliz. Não vejo a hora de entrar no Nilton Santos (estádio) como jogador do clube", afirmou.
Aos 33 anos, o atleta retorna ao Brasil após 12 temporadas atuando no exterior. Com passagens pelo futebol italiano (Udinese e Napoli) e também no futebol inglês (Everton), sua última equipe foi o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.
Com pré-contrato assinado desde fevereiro, o meio-campista só conseguiu ser liberado agora. Ele já vai se incorporar ao elenco para os treinos, mas a estreia só está liberada a partir do dia 10 de julho data da abertura da janela de transferências.
Revelado no Vasco, Allan garantiu que em nenhum momento pensou em trocar o Botafogo pelo rival carioca. "Tenho uma amizade muito grande com o Philippe Coutinho (atleta que está retornando ao time de São Januário). Estamos muito juntos e acho que por isso criaram coisas que não são verdade. O que vale é o que eu assinei no início do ano com o Botafogo", comentou.
O atleta chega para aumentar as opções do treinador português Artur Jorge no meio-campo. Além da chegada de Allan, ele conta com Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gregore e Danilo Barbosa para o setor.
Com 24 pontos em 13 rodadas, o Botafogo aparece em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e só está atrás do Flamengo, líder isolado (27) e Palmeiras, segundo colocado.

