Presidente da La Liga quer Vini Jr embaixador após aposentadoria

Javier Tebas, presidente da La Liga, afirmou que vai propor a Vini Jr. que seja embaixador da competição quando o brasileiro se aposentar dos gramados. "Vinicius recebe insultos racistas porque é um líder na luta contra o racismo. Neste momento, não pode ser embaixador da LaLiga porque é um jogador em atividade, mas quando se aposentar obviamente iremos lhe propor isso", afirmou Tebas.

A declaração foi dada em um evento da La Liga em conjunto com o Ministério da Inclusão da Espanha, justamente com a temática de combate ao racismo no futebol. Apesar da ocasião, Tebas negou que a Espanha seja um país racista: "A Espanha não é um país racista, há obviamente um comportamento racista. Não vou falar da quantidade, porque assim que houver temos que lutar para erradicá-la. A Espanha não tem consciência de que os bons devem levantar a voz", concluiu.