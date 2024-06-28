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Racismo

Presidente da La Liga quer Vini Jr embaixador após aposentadoria

Javier Tebas, presidente da La Liga, negou que a Espanha seja um país racista. "A Espanha não tem consciência de que os bons devem levantar a voz"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2024 às 14:13

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 14:13

Vinicius Júnior marcou dois gols e fez o Real Madrid arrancar empate fora de casa com o Bayern de Munique
Vinicius Júnior tem sido alvo recorrente de ofensas racistas na Espanha Crédito: Real Madrid/Divulgação
Javier Tebas, presidente da La Liga, afirmou que vai propor a Vini Jr. que seja embaixador da competição quando o brasileiro se aposentar dos gramados. "Vinicius recebe insultos racistas porque é um líder na luta contra o racismo. Neste momento, não pode ser embaixador da LaLiga porque é um jogador em atividade, mas quando se aposentar obviamente iremos lhe propor isso", afirmou Tebas.
A declaração foi dada em um evento da La Liga em conjunto com o Ministério da Inclusão da Espanha, justamente com a temática de combate ao racismo no futebol. Apesar da ocasião, Tebas negou que a Espanha seja um país racista: "A Espanha não é um país racista, há obviamente um comportamento racista. Não vou falar da quantidade, porque assim que houver temos que lutar para erradicá-la. A Espanha não tem consciência de que os bons devem levantar a voz", concluiu.

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