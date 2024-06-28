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Brasileirão

Vitória bate Fluminense no finzinho e torcida se revolta

Houve vaias aos jogadores e gritos de "time sem vergonha", além de protestos contra o presidente Mário Bittencourt
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2024 às 07:49

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 07:49

O Vitória foi ao Maracanã, venceu, deixou a zona de rebaixamento do Brasileiro e aumentou a crise no Fluminense. O triunfo da equipe baiana foi construído com um gol de Janderson, no fim do jogo. A derrota deixou a torcida do time das Laranjeiras revoltada  - houve vaias aos jogadores e gritos de "time sem vergonha", além de protestos contra o presidente Mário Bittencourt.
Este foi o primeiro jogo depois da demissão de Fernando Diniz do comando do time do Tricolor carioca. Marcão comanda a equipe interinamente.
Vitória bate Fluminense no finzinho e torcida se revolta
Vitória bate Fluminense no finzinho e torcida se revolta Crédito: Victor Ferreira/ECV
Com o resultado, o Leão chegou a 12 pontos e pulou para a 15ª posição, empurrando o Atlético-GO para a degola. Já o Fluminense permanece com seis, na lanterna da competição.
O Tricolor carioca volta a campo no domingo, contra o Grêmio. O duelo será em Caxias do Sul. O Vitória recebe o Athletico-PR no Barradão.

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