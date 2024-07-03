Mano Menezes admite mudança no time para tirar Fluminense da lanterna

Mano Menezes assume Fluminense e concede primeira entrevista coletiva Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC

"O jeito do Fernando Diniz é único. Logicamente terá mudanças, mas não vai ter uma ruptura da noite para o dia. Dois anos de um estilo é muito tempo e fica na cabeça dos jogadores. No futebol as coisas não duram para sempre. O que eu pensava no ano passado, não é o que eu penso neste ano. Os comportamentos também mudam. Com pequenos ajustes, vamos fazer essa transição de modo seguro, paulatinamente", afirmou o comandante.

Neste início de trabalho, o novo comandante afirmou que a prioridade é devolver a confiança para o grupo. O Fluminense não vence há dez jogos. Em 13 rodadas, o time carioca obteve apenas uma vitória.

"A prioridade é fazer o resultado. Isso acelera a transformação de uma equipe. Se a vitória aparece logo, os jogadores se sentem mais seguros. Tem muita coisa boa do esquema do Diniz que a gente vai manter: é o time que melhor toca a bola em espaço reduzido. Vamos aproveitar isso", comentou.

Sem querer detalhar as alterações, Mano deixou claro que a característica de tocar a bola dentro de sua própria área vai deixar de ser uma obrigatoriedade. "Não vamos trazer tantos jogadores para a defesa como o Diniz fazia. Vamos jogar um pouquinho mais direto. Ambição para chegar à frente mais rápido a fim de pegar a defesa do rival desorganizada", disse.

Por fim, ao ser questionado sobre o fato de o elenco ter vários jogadores com a idade avançada, o técnico considerou essa peculiaridade um fator positivo. "O elenco é muito qualificado. Temos jogadores vencedores e experientes e neste momento de dificuldade extrema, a experiência é importante. Nessa hora, ter esse conhecimento para estabilizar a situação é muito importante", comentou.