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Falha

Conmebol reconhece erro em não marcação de pênalti em Vini Jr.

A Conmebol reconheceu o erro da arbitragem ao não marcar penalidade a favor da seleção brasileira no empate com a Colômbia nesta terça-feira (2), pela Copa América.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jul 2024 às 17:54

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 17:54

A Conmebol reconheceu o erro da arbitragem ao não marcar pênalti a favor da seleção brasileira no empate com a Colômbia, pela fase de grupos da Copa América.
Pênalti não marcado para a seleção brasileira Crédito: Rafael Ribeiro / CBF
De acordo com a Conmebol, o árbitro errou ao deixar a partida seguir, já que o defensor Daniel Muñoz toca primeiro no pé de Vini Jr. e só depois na bola. Ao analisar, o VAR comandado pelo argentino Mauro Vigliano também erra ao não identificar o toque imprudente dentro da área.
"No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área da Colômbia, um defensor não toca a bola, provocando um contato imprudente no jogo. O árbitro não percebe o lance e o jogo continua. O VAR faz a checagem protocolar, em vários ângulos, velocidades e considerações e não identifica que o defensor não toca na bola antes de atingir imprudentemente o jogador adversário. Por isso, confirma incorretamente a decisão de campo", diz o comunicado em vídeo da Conmebol.
Durante a análise do VAR, que durou 1min47s, Vigliano pede diversos ângulos para observar a disputa de bola com Vini Jr. Ao final da análise, define que o camisa 21 da Colômbia "belisca" na bola antes de tocar no atacante brasileiro. "Sim, ele belisca a bola. Jesús, muito justo. Pode reiniciar. Belisca a bola quando baixa o pé. E aí ele dá um impulso. Depois que se dá o contato", define o árbitro argentino.

GOL ANULADO DA COLÔMBIA

Também no primeiro tempo, quando estava 1 x 0 para o Brasil, a seleção colombiana teve um gol anulado pelo VAR. No lance, Davinson Sánchez está, de fato, à frente do último defensor brasileiro. A arbitragem utilizou uma câmera aérea atrás do gol para definir quem era o último homem da linha de defesa do Brasil.
Após traçar a linha em azul, o VAR confirma que o zagueiro da Colômbia está impedido e confirma a anulação do gol. "No minuto 19, um jogador da Colômbia converte um gol. No momento em que lança a bola, seu companheiro se encontrava em posição fora de jogo. O VAR em sua checagem protocolar confirma a posição irregular do jogador da Colômbia, número 23, que marca o gol vindo de um tiro livre. Utilizando a ferramenta das linhas virtuais, confirma a decisão de campo: fora de jogo", diz a análise oficial da Conmebol.

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