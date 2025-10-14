Home
Rio Branco supera o São Paulo nos pênaltis e avança na Copa Atlântico

O time sub-19 capa-preta eliminou o Tricolor e garantiu vaga nas quartas de final da competição, onde vai enfrentar o vencedor do confronto entre Santos e Internacional

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:38

O Rio Branco eliminou o São Paulo na Copa Atlântico
O Rio Branco eliminou o São Paulo na Copa Atlântico Crédito: Marlon Costa/ Rio Branco

O Rio Branco segue fazendo grande campanha na Copa Atlântico 2025, disputada em Pernambuco. Após avançar na primeira fase na segunda colocação do Grupo B, o time sub-19 capa-preta superou o São Paulo e garantiu vaga nas quartas de final da competição.

Estadual tem início previsto para o dia 13 de janeiro

Capixabão 2026: Federação e times mantêm formato de disputa da competição

Nesta segunda-feira (13), o prefeito Lorenzo Pazolini sancionou a lei que prorroga por quatro anos a parceria entre  PMV e o Alvianil

Parceria entre Prefeitura e Vitória FC pode render R$ 940 mil por ano ao clube

No tempo normal do jogo válido pelas oitavas, realizado em Recife, capixabas e paulistas empataram em 1 a 1, com gol de Luiz Felipe para o Rio Branco. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Alisson, que defendeu duas cobranças. Edmilson, Kauã, PH e Gabriel Xarife converteram para o Rio Branco e deram números finais ao jogo: 4 a 2.

Na próxima fase, o Capa-Preta enfrenta o vencedor do duelo entre Santos e Internacional.

A Copa Atlântico reúne alguns dos principais clubes do Brasil e equipes convidadas do exterior, sendo considerada uma das competições mais importantes do futebol de base nacional.

