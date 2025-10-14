Rio Branco supera o São Paulo nos pênaltis e avança na Copa Atlântico

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:38
O Rio Branco segue fazendo grande campanha na Copa Atlântico 2025, disputada em Pernambuco. Após avançar na primeira fase na segunda colocação do Grupo B, o time sub-19 capa-preta superou o São Paulo e garantiu vaga nas quartas de final da competição.
No tempo normal do jogo válido pelas oitavas, realizado em Recife, capixabas e paulistas empataram em 1 a 1, com gol de Luiz Felipe para o Rio Branco. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Alisson, que defendeu duas cobranças. Edmilson, Kauã, PH e Gabriel Xarife converteram para o Rio Branco e deram números finais ao jogo: 4 a 2.
Na próxima fase, o Capa-Preta enfrenta o vencedor do duelo entre Santos e Internacional.
A Copa Atlântico reúne alguns dos principais clubes do Brasil e equipes convidadas do exterior, sendo considerada uma das competições mais importantes do futebol de base nacional.
