Futebol capixaba

João Paulo é o artilheiro do futebol capixaba em 2025

Meia disputou somente Copa ES e a Série B do Campeonato Capixaba

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:18

Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

O meia João Paulo, que atuou por Serra e Desportiva Ferroviária, sagrou-se o artilheiro do ano no futebol capixaba. Com o gol marcado na final do Campeonato Capixaba Série B, o jogador de 30 anos chegou ao 15º tento e superou a marca de Zé Gatinha, em 2024, mesmo disputando apenas a Copa Espírito Santo e a segunda divisão em solo capixaba na atual temporada.

A corrida pelo topo da lista neste ano envolveu outros dois nomes que passaram pelo Tricolor Serrano. Tony, centroavante do Cobra-Coral, ficou na segunda posição, empatado com Vini, também do Serra, ambos com treze gols. "Quem mais ganhou foi o Serra, e para mim foi uma honra poder disputar uma artilharia com o Vini , que terminou vice-artilheiro da Série B, e com o Tony, sabendo que por onde ele passa, é um jogador que faz muitos gols", disse João Paulo.

Tony e João devem se reencontrar na próxima temporada, já que os dois farão parte do elenco do Vitória-ES que vai disputar a Série D. O artilheiro do ano se mostrou animado em tentar manter a boa fase. "Estou empolgado pra tentar ajudar o Vitória nas suas competições que vai disputar e trabalhar para que possa se repetir esses número que eu obtive neste ano. É um feito que ficará marcado na minha vida por ter feito tantos gols aqui no estado jogando apenas essas duas competições", afirmou o meia.

Principais artilheiros do futebol capixaba em 2025

15 gols - João Paulo (Serra e Desportiva Ferroviária)

13 gols - Tony (Serra e Vitória)

13 gols - Vini (Serra)

11 gols - Diego Fernandes (Rio Branco)

10 gols - Diguda (Gálatas e Capixaba)

9 gols - Rosseto (Porto Vitória)

9 gols - Jobson (Capixaba)

9 gols - Gustavo Tonoli (Estrela do Norte e Vitória)

9 gols - Carlos Vitor (Serra e Vitória)

Em 2025, João Paulo jogou 24 partidas e fez 15 gols, com uma média de aproximadamente 0,62 gol por jogo. Na Série B, pelo Serra foram oito gols, em 10 jogos disputados, incluindo a final e o jogo do acesso, contra o Linhares. A Coruja foi, aliás, o clube que mais sofreu com João, que foi à rede cinco vezes contra o time em quatro oportunidades. O meia também jogou a Copa ES pela Desportiva Ferroviária, onde balançou as redes em sete oportunidades.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta