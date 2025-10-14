Home
João Paulo é o artilheiro do futebol capixaba em 2025

João Paulo é o artilheiro do futebol capixaba em 2025

Meia disputou somente Copa ES e a Série B do Campeonato Capixaba

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:18

Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025
Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

O meia João Paulo, que atuou por Serra e Desportiva Ferroviária, sagrou-se o artilheiro do ano no futebol capixaba. Com o gol marcado na final do Campeonato Capixaba Série B, o jogador de 30 anos chegou ao 15º tento e superou a marca de Zé Gatinha, em 2024, mesmo disputando apenas a Copa Espírito Santo e a segunda divisão em solo capixaba na atual temporada.

A corrida pelo topo da lista neste ano envolveu outros dois nomes que passaram pelo Tricolor Serrano. Tony, centroavante do Cobra-Coral, ficou na segunda posição, empatado com Vini, também do Serra, ambos com treze gols. "Quem mais ganhou foi o Serra, e para mim foi uma honra poder disputar uma artilharia com o Vini , que terminou vice-artilheiro da Série B, e com o Tony, sabendo que por onde ele passa, é um jogador que faz muitos gols", disse João Paulo.

Tony e João devem se reencontrar na próxima temporada, já que os dois farão parte do elenco do Vitória-ES que vai disputar a Série D. O artilheiro do ano se mostrou animado em tentar manter a boa fase. "Estou empolgado pra tentar ajudar o Vitória nas suas competições que vai disputar e trabalhar para que possa se repetir esses número que eu obtive neste ano. É um feito que ficará marcado na minha vida por ter feito tantos gols aqui no estado jogando apenas essas duas competições", afirmou o meia.

Principais artilheiros do futebol capixaba em 2025

  • 15 gols - João Paulo (Serra e Desportiva Ferroviária)
  • 13 gols - Tony (Serra e Vitória)
  • 13 gols - Vini (Serra)
  • 11 gols - Diego Fernandes (Rio Branco)
  • 10 gols - Diguda (Gálatas e Capixaba)
  • 9 gols - Rosseto (Porto Vitória)
  • 9 gols - Jobson (Capixaba)
  • 9 gols - Gustavo Tonoli (Estrela do Norte e Vitória)
  • 9 gols - Carlos Vitor (Serra e Vitória)

Em 2025, João Paulo jogou 24 partidas e fez 15 gols, com uma média de aproximadamente 0,62 gol por jogo. Na Série B, pelo Serra foram oito gols, em 10 jogos disputados, incluindo a final e o jogo do acesso, contra o Linhares. A Coruja foi, aliás, o clube que mais sofreu com João, que foi à rede cinco vezes contra o time em quatro oportunidades. O meia também jogou a Copa ES pela Desportiva Ferroviária, onde balançou as redes em sete oportunidades.

