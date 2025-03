Futebol

Como chegam Desportiva e Rio Branco para a volta da semi do Capixabão

Veja como os times devem se portar para garantir vaga na grande decisão do Estadual

Rio Branco x Desportiva pelo jogo de ida, no Kleber Andrade. (Fernando Madeira)

O clássico mais importante do futebol capixaba nos últimos anos acontece neste sábado (22). Desportiva e Rio Branco se enfrentam no Engenheiro Araripe, em partida válida pela volta da semifinal do Campeonato Capixaba 2025. No duelo de ida, um empate em 2 a 2 entre os times No duelo de ida, um empate em 2 a 2 entre os times, levando a decisão para o estádio em Jardim América. João Guilherme marcou duas vezes pela Tiva, enquanto Junior Dindê e Braga anotaram pelo Brancão.



Os dois times chegam para o jogo decisivo visando não só bater o maior rival, como chegar na final do Estadual e garantir uma vaga na Copa do Brasil 2026. Com campanhas e trajetórias distintas no Capixabão, o empate no Klebão deixa tudo igual para a volta no Araripe e, por isso, o duelo tático entre os técnicos Rodrigo César e Rodrigo Fonseca é que mais promete para o jogo.

Características

De um lado, Rodrigo César. O treinador grená fez a melhor campanha da competição, estando invicto nos 12 jogos disputados do Capixabão, com melhor ataque e melhor defesa. Um time reativo e veloz, que entrega a bola ao adversário e aposta em um futebol de contra-ataque, sempre muito eficiente em cada investida. Conta com um quinteto ofensivo muito bom tecnicamente, composto pelos meias Alex Galo e Zé Gatinha, além do trio de ataque Vinícius Baiano, Cássio e João Guilherme, este artilheiro do campeonato com 6 gols e que marcou duas vezes diante do Rio Branco na ida.

"Feliz pelos gols, feliz pelo momento, mas eu estou mais feliz ainda pela entrega do nosso grupo nesse clássico. A gente sabe que clássico é jogo de detalhe, a gente tomou um gol no final infelizmente, mas faz parte, que sirva de lição para o próximo jogo. A artilharia eu acho que é segundo plano. O primeiro plano é ser campeão e isso, acontecendo para mim, me faria muito feliz. Tem que exaltar todo o grupo, acho que eu estou fazendo os gols, mas os caras estão criando muito para mim e é isso que importa", disse João Guilherme.

Do outro, Rodrigo Fonseca. O comandante Capa-Preta, que chegou para tirar o time da zona de rebaixamento e, desde então, não perdeu uma partida sequer, anotando 12 gols em seis partidas. Com uma metodologia de alta intensidade e mental forte, o Rio Branco chega à semi depois de buscar resultados importantes nos últimos minutos de cada jogo dos três confrontos de mata-mata que jogou. Um grupo que mantém a posse de bola, controla e dita o ritmo da partida, e ataca com muita velocidade pelas pontas, principalmente a esquerda, com Matheus Costa.

"Nós temos jogadores que têm qualidade para fazer a bola chegar na frente e a bola começou a passar por cima. Eu falo com eles nos treinamentos, é um time com alma, que sobretudo não se entrega, luta o tempo todo e está sendo premiado por isso. A partir do momento que você luta, que você briga, pode ter uma reação final. Eu estou muito feliz por isso e por tudo que está acontecendo", disse o técnico capa-preta

Oportunidade de quebrar tabus

Apesar da magnitude do confronto entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco, o clássico pouco aconteceu em mata-mata de Campeonato Capixaba no século XXI. Aconteceram apenas dois confrontos, todos terminados em classificação alvinegra. Em 2015, os times se encontraram na final, onde o Capa-Preta saiu campeão pela 37ª vez do Campeonato Capixaba. Cinco anos depois, em 2020, ano de pandemia, o Rio Branco mais uma vez venceu a Tiva e avançou nos mata-matas, desta vez nas quarta de final.



Porém, o jejum da Tiva se resume apenas ao Campeonato Capixaba. Pela Copa Espírito Santo, o tabu se torna alvinegro, com a Desportiva Ferroviária sendo campeã duas vezes em cima do maior rival. O primeiro, em 2008, depois de um empate em 1 a 1 na ida e 0 a 0 na volta, que concretizou a taça no Araripe. Mais tarde, em 2012, outro triunfo da Locomotiva, depois de fazer 4 a 1 no placar agregado da grande decisão e se tornar bicampeã da Copa ES, dois títulos em cima do Rio Branco.

Venda de ingressos

Os ingressos para o jogo de mando da Desportiva estão sendo comercializados a R$ 20 (meia) e R$40 (inteira) para as arquibancadas; e R$15 (meia) e R$30 (inteira) para a "geralzinha grená". As entradas podem ser adquiridos, de forma antecipada, por meio do site zig.tickets, além de quatro pontos físicos:

Posto Oásis, Av. Mário Gurgel, 297 - Jardim América, Cariacica (em frente a Estação Ferroviária Pedro Nolasco, próximo ao Estádio Engenheiro Araripe)



Ademar Cunha Campo Grande, Av Expedito Garcia 77, Campo Grande, Cariacica.



PETLÂNDIA, AV. Papa João XXIII, 642 - Cobilândia, Vila Velha



Loja Ademar Cunha de Novo México Av. Sérgio Cardoso, 248 - Novo Mexico, Vila Velha



