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Capixabão

Rio Branco arranca empate da Desportiva no fim no jogo de ida da semifinal

Jogo de volta acontece no próximo sábado (22), no Engenheiro Araripe

Publicado em 15 de Março de 2025 às 20:27

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

15 mar 2025 às 20:27
Rio Branco x Desportiva no Kleber Andrade
Rio Branco 2 x 2 Desportiva no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira
O maior clássico do futebol capixaba aconteceu na tarde deste sábado (15). Rio Branco e Desportiva duelaram no Kleber Andrade, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Capixaba 2025. No confronto, equilíbrio e muita emoção do primeiro ao último minuto, que se refletiu no empate no placar em 2 a 2. João Guilherme marcou duas vezes pela Tiva, enquanto Junior Dindê e Braga anotaram pelo Brancão.

Primeiro tempo

Em uma primeira etapa movimentada e de muita emoção, o Rio Branco saiu atrás no placar ainda no primeiro minuto de jogo, mas não sentiu o gol e manteve a posse de bola durante todos os 45 minutos iniciais e, de pênalti, empatou a peleja.
Os torcedores ainda estavam chegando no Estádio Kleber Andrade quando a Locomotiva Grená balançou as redes do Capa-Preta. Vinicius Baiano recebeu a bola na intermediária e acionou João Guilherme na velocidade pela ponta esquerda. O camisa 9, com muita frieza, venceu na corrida, limpou o goleiro André Luiz e, sem ângulo, finalizou para o fundo do gol, explodindo a torcida da Desportiva que se fez presente em bom número no Monumental de Campo Grande.
Depois disso, o Rio Branco tomou as rédeas da partida e começou a criar grandes chances, principalmente pelas pontas em velocidade, com Matheus Costa e Maranhão, mas Andrey fez pelo menos três excelentes defesas e parou o ataque do Brancão. E, justamente com Matheus Costa pela esquerda, saiu a jogada do gol, quando o camisa 11 partiu para cima do zagueiro Rodrigo Rocha, que deu um carrinho e acabou tocando na bola com o braço esquerdo. Penalidade máxima assinalada para o Rio Branco. Junior Dindê foi para a bola, bateu firme no canto direito e igualou o placar da partida.

Segundo tempo

Na volta da segunda etapa, mais equilíbrio entre os dois times em um menor ritmo, porém com a Desportiva criando mais e dominando os minutos iniciais. O volume de jogo grená resultou no gol de desempate, mais uma vez saindo dos pés do, agora artilheiro do Capixabão, João Guilherme. Depois de um ótimo lançamento de Mariano, Marquinho do Sul recebeu na ponta esquerda, invadiu a grande área e tocou para o camisa 9, que só teve o trabalho de dominar e fuzilar a rede Capa-Preta. 2 a 1 no clássico.
Depois disso, o Rio Branco claramente sentiu o gol e, mesmo com as mudanças do técnico Rodrigo Fonseca e conseguiu chegar ao empate nos acréscimos, quando João Paulo cruzou na grande área, e Braga apareceu para empurrar para o fundo da rede. Este foi o terceiro gol do atacante, que sai do banco e mais uma vez decide para o Capa-Preta.
Agora, a decisão é levada para o Engenheiro Araripe, onde sairá o primeiro finalista do Campeonato Capixaba 2025. Sem vantagem para nenhum dos lados, em caso de empate, penalidade máximas.

Rio Branco e Desportiva empatam no jogo de ida da semifinal do Capixabão

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