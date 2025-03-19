Rio Branco venceu a Desportiva nos dois mata-matas que disputaram no século

Com gol de Ratinho, de pênalti, Rio Branco empatou o jogo com a Desportiva e garantiu o título do Capixabão 2015 Crédito: Vitor Jubini

Texto feito por Tiago Taam para ge.globo

O Rio Branco encara a Desportiva Ferroviária, neste sábado, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Capixaba. Ambas as equipes buscam chegar à final, em confronto de mata-mata, algo que acontece pela terceira vez no século. Nos dois anteriores, o Capa-Preta levou a melhor, considerando apenas duelos pelo Estadual.

Apesar da magnitude do confronto entre Rio Branco e Desportiva Ferroviária, o clássico Preto-Grená pouco aconteceu em mata-mata de Campeonato Capixaba, no século XXI. Devido os clubes terem vivido às piores fases de suas respectivas histórias no início dos anos 2000, aconteceram apenas dois confrontos. Um dos heróis do Capa-Preta e autor do gol do título de 2015, o ex-lateral Ratinho está confiante na classificação neste final de semana.

"O primeiro jogo foi um 'jogaço'. O Rio Branco buscou um empate na última bola e se fosse para a Araripe com um placar diverso, poderia ser pior, ainda mais que a Desportiva e fazendo uma campanha belíssima. Hoje, o Rio Branco está jogando melhor futebol, mas clássico é detalhe. No Araripe não vai ser fácil. A Desportiva está invicta em casa, mas o Rio Branco tem um grande time e vai chegar lá para fazer um grande jogo. Espero que saia a classificação. Eu estou torcendo para ser um 2 a 1 Rio Branco", disse Ratinho ao ge.globo.

2015, escrita capa-preta é mantida

Por 30 anos, o Campeonato Capixaba ficou sem uma partida final disputada entre os maiores vencedores do Espírito Santo: Rio Branco-ES e Desportiva Ferroviária. A última havia sido na edição de 1985, quando o formato ainda era por quadrangular, e o Capa-Preta empatou com a Tiva, resultado que precisava para levantar a taça naquela ocasião.

No século XXI, demorou para os arquirrivais se encontrarem em uma grande final. Em 2015, porém, alvinegros e grenás voltaram a ficar cara a cara. Na partida de ida, disputada no Engenheiro Araripe, o Rio Branco saiu à frente, com gol marcado por João Paulo, aos 34 minutos do segundo tempo. O resultado garantia a necessidade de apenas empatar para o Capa-Preta conquistar o 37º título estadual.

Pela partida decisiva, o Kleber Andrade recebeu o melhor público em partidas que envolvem duas equipes capixabas, desde a reforma. Foram quase 16 mil presentes, que viram o placar ser aberto pela Desportiva Ferroviária, com Bruninho Araújo, que aproveitou falha do goleiro Paulo Vítor. Antes do intervalo, porém, veio o lance decisivo. Ivan derrubou João Paulo dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na hora da cobrança, as duas referências da equipe não estavam confiantes e coube ao lateral Ratinho marcar o gol do título.

"Foi o momento mais importante da minha carreira e o mais desafiador. Pegar a bola e bater o pênalti naquela decisão, com mais de 15 mil pessoas no estádio, sendo que eu não era o batedor de pênalti (risos). Tínhamos Edu e João Paulo, mas eles não estavam confiantes. Na hora, eu peguei a bola, bati e deu tudo certo. Ter jogado aquela final contra a Desportiva foi algo inesquecível, ainda mais que é o maior clássico, a primeira final depois de 30 anos, tendo sido no Kleber Andrade... tudo foi emocionante e eu guardo na memória até hoje" disse Ratinho ao ge.globo.

2020, quartas de final na pandemia

Devido à pandemia, que afetou o mundo inteiro a partir de 2020, o último duelo entre ambos rivais não recebeu público. Nas quartas de final do Campeonato Capixaba daquela edição, as torcidas alvinegras e grenás tiveram de acompanhar pela televisão. Na sala de casa, os capa-pretas terminaram em festa no jogo de volta.

Pela partida de ida, o Rio Branco saiu na frente e quebrou a vantagem inicial da Desportiva, que poderia empatar no agregado, devido à melhor campanha na primeira fase. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Marinho recebeu cruzamento pela direita e balançou a rede defendida. Após o intervalo, a Tiva melhorou e chegou ao empate, com Matheus Bidick. No fim, o Brancão aproveitou a velocidade de Paulinho, ex-Flamengo, para ficar em vantagem aos 42 minutos do segundo tempo.