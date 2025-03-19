Desportiva x Rio Branco: preços e locais de venda de ingressos para jogo do Capixabão

Torcidas de Desportiva e Rio Branco Crédito: A Gazeta

Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Capixaba 2025. O jogo de volta acontece no sábado, às 17h, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Os ingressos para a partida estão à venda apenas de forma online on-line.

Quais os locais de venda de ingressos?

Os ingressos para o jogo, de mando da Desportiva, podem ser adquiridos, de forma antecipada, por meio do site zig.tickets. Até o momento, o clube de Jardim América não informou se haverá vendas em pontos físicos.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos para o jogo de ida das semifinais do Campeonato Capixaba estão sendo comercializados aos valores de: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), nas arquibancadas; R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na geralzinha, atrás do gol da BR-262, disponível apenas para torcedores da Desportiva. Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de R$ 4,80 (adicional ao valor da entrada inteira para as arquibancadas), R$ 3,60 (adicional ao valor da entrada inteira, para a geralzinha), e R$ 2,50 (sobre o preço da meia-entrada para arquibancadas e geralzinha).

Quem tem direito à meia-entrada?

Têm direito à meia-entrada: Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue; Profissionais do Magistério da rede pública e privada; Pessoas com deficiência e autistas, com os seus respectivos acompanhantes; Jornalistas e radialistas; e torcedores trajando uma camisa do Rio Branco ou da Desportiva. As primeiras 500 mulheres que chegarem ao estádio terão entrada gratuita (independente se for torcedora da Desportiva ou do Rio Branco. Os ingressos serão entregues nas portarias de acesso ao estádio). Crianças de até 12 anos de idade também não pagam.

Desportiva e Rio Branco nas semifinais