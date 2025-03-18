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Campeonato Capixaba

Vitória supera o Porto Vitória e abre vantagem na semifinal do Capixabão

Jogo de volta acontece no próximo domingo (23), às 16h, no Salvador Costa

Publicado em 17 de Março de 2025 às 22:00

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

17 mar 2025 às 22:00
Artilheiro Tony Ribeiro marcou o gol do triunfo do Alvianil, no Kleber Andrade
Artilheiro Tony Ribeiro marcou o gol do triunfo do Alvianil, no Kleber Andrade Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
O Vitória saiu na frente no primeiro jogo da semifinal do Capixabão 2025, o Alvianil venceu o Porto Vitória por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (17). No confronto equilibrado e com chuva do primeiro ao último minuto, Tony fez seu 6° gol para garantir o resultado positivo e se igualou na artilharia João Guilherme, da Desportiva.

Primeiro tempo

Mesmo atuando fora do Salvador Costa, o Vitória se sentiu em casa no Kleber Andrade e criou as principais oportunidades do primeiro tempo. Além da bola na trave, em chute de Gustavo Tonoli, o Alvianil chegou a outras três finalizações que pararam em Aydhan.
Aos 40 minutos, o goleiro chegou evitar a escorada de Tony, mas no rebote o atacante abriu o placar. O artilheiro alvianil fez seu 6° gol no campeonato. O Porto Vitória criou apenas uma chance, que Paulo Henrique fez uma bela defesa no chute de Patrick Leonardo.

Segundo tempo

De forma semelhante a primeira etapa, o clube Alvianil conseguiu impor a pressão, mesmo com menos posse de bola chegava com mais ímpeto ao ataque. Tonoli criou chances mas parou no goleiro Aydhan. Pedro Pires, que entrou durante o jogo cabeceou na trave após cruzamento de Foguete, faltou pouco para vantagem aumentar.
O jogo de volta das semifinais, do Campeonato Capixaba 2025, entre Vitória e Porto Vitória, acontece no próximo domingo (23), às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.

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