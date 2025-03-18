Como chegam os adversários de Rio Branco e Porto Vitória na Série D

Porto Vitória e Rio Branco se enfrentaram no Kleber Andrade em partida válida pela 3ª rodada do Capixabão 2025 Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte

Texto feito por Tiago Taam, para o ge.globo

O Campeonato Brasileiro Série D 2025 começa no dia 12 de abril. A disputa, que premia apenas quatro equipes ao acesso à terceira divisão, inclui clubes de todos os estados. Os capixabas Rio Branco-ES e Porto Vitória estão no Grupo 6, ao lado de Maricá, Nova Iguaçu, Boavista, Pouso Alegre, Portuguesa e Água Santa.

Em 2025, o Campeonato Brasileiro Série D mantém a fórmula de disputa dos últimos anos. Os 64 clubes foram divididos em 8 grupos, onde se enfrentam em turno e returno (14 jogos para cada time). Os quatro mais bem classificados, de cada chave, avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata. A partir desta fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta. Os futuros semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão em 2026.

Água Santa

Da várzea ao quase topo do futebol paulista, no vice-campeonato de 2023, o Netuno não vive boa fase. O clube de Diadema foi rebaixado do Campeonato Paulista, com apenas sete pontos conquistados, em 12 partidas disputadas. A campanha do Água Santa terminou com apenas uma vitória, quatro empates e sete derrotas. Ao todo, foram 10 gols marcados e 23 sofridos. Após o descenso, o técnico Sérgio Guedes foi anunciado para treinar o time, que se prepara desde o dia 24 de fevereiro.

Boavista

O Verdão fez um bom início de temporada. Pelo Campeonato Carioca, o clube de Saquarema chegou à semifinal da Taça Rio, após terminar a Taça Guanabara na oitava colocação, uma acima do Botafogo. Na Copa do Brasil, uma derrota por 2 a 0, contra o CSA, fez o time dar adeus ao torneio de mata-mata. Agora, sob o comando de Roberto Fonseca, o Boavista chega à Série D com um total de 14 partidas disputadas, dois triunfos, incríveis nove empates e três derrotas.

Maricá

O Tsunami, sem dúvidas, foi a grande surpresa inicial do Campeonato Carioca. Porém, no decorrer da competição, a equipe caiu de produção e saiu da liderança para terminar em décimo, a antepenúltima colocação. Com 12 pontos conquistados, o Maricá terminou a disputa com três vitórias, três empates e cinco derrotas. No fim, foram 11 gols marcados e 17 sofridos, no time comandado pelo técnico Reinaldo. Recentemente, perdeu para o Vasco, por 4 a 2, em jogo-treino.

Nova Iguaçu

Dentre as equipes fluminenses do Grupo 6, o Nova Iguaçu foi a de melhor campanha no Estadual. Com a participação encerrada na semifinal da Taça Rio, após classificação na sexta posição, a Laranja Mecânica da Baixada obteve quatro triunfos, cinco empates e quatro derrotas, em treze partidas disputadas. Na Copa do Brasil, a equipe treinada por Carlos Vitor se classificou na primeira fase, mas foi eliminada pelo Vasco, no Engenhão. Na temporada, são 13 gols marcados e 15 sofridos.

Portuguesa

O Campeonato Paulista da Lusa não foi nada bom. A campanha do clube Rubro-Verde terminou na quarta colocação do Grupo B, com 13 pontos, e não garantiu a chegada às quartas de final. Pela Copa do Brasil, a Portuguesa ficou no 'quase'. Na primeira fase, um empate, por 1 a 1, contra o Botafogo-PB, terminou em eliminação nos pênaltis, por 4 a 3. Durante toda a temporada, são treze partidas disputadas, duas vitórias, oito empates e três derrotas. O clube vive a expectativa de se tornar SAF.

Pouso Alegre