Vitória chega com “emocional forte” para conquistar vaga na final do Capixabão

Vitória se classifica contra o Rio Branco-VN Crédito: Clara Fafá

O Vitória inicia, nesta segunda-feira, contra o Porto Vitória, a disputa pela vaga para as finais do Campeonato Capixaba 2025. A trajetória do Alvianil, no Estadual, é cheia de altos e baixo, mas chega no momento derradeiro em uma crescente. Para o técnico Rafael Soriano a virada do time passa pelo aspecto emocional.

Na primeira fase, o time de Bento Ferreira garantiu a passagem para o mata-mata e espantou o fantasma do rebaixamento apenas na rodada final, quando goleou o Nova Venécia. Nas quartas, mais drama para o Vitória. Depois de empatar os jogos de ida e volta (1 a 1 e 0 a 0), contra o Rio Branco VN, o time centenário conquistou a vaga para as semifinais nas penalidades máximas, por 4 a 3.

"Na minha chegada eu já falava da questão emocional. Acho que a virada de chave, com a classificação, está diretamente ligado ao fator emocional e a confiança. Além disso, também tem a questão do encaixe do conjunto que a gente foi buscando ao longo da competição, achar a melhor formação, a melhor equipe... Essa sequência de manter mais ou menos uma base nos últimos jogos acabou dando um conjunto melhor no sentido coletivo que ele é ", declarou o treinador, em entrevista ao ge.globo.

Soriano e o Vitória terão pela frente o Porto Vitória, que tem uma trajetória semelhante a do Alvianil, no Estadual. Para o técnico, o time de Bento Ferreira chega forte para buscar classificação para as finais e a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. "Com certeza essas adversidades serviram para fortalecer principalmente o emocional do grupo, a gente já chega mais forte emocionalmente, chega mais forte com a confiança, mesmo sabendo das dificuldades que nós vamos ter pela frente, pela qualidade do nosso adversário, mas nos deu uma casca, vamos dizer assim, para chegar no momento mais importante da competição com confiança", disse ele.