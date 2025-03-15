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Jogo de Ida

Saiba como chegam Rio Branco e Desportiva para a semifinal do Capixabão

Maior clássico do futebol capixaba acontece neste sábado (15), às 16 horas, no Kleber Andrade. Times estão em boa fase e jogo promete ser muito disputado

Publicado em 15 de Março de 2025 às 07:01

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

15 mar 2025 às 07:01
Capixabão
Rio Branco e Desportiva jogaram pela segunda rodada do Capixabão 2025 no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Rio Branco e Desportiva Ferroviária se enfrentam, neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Capixaba 2025. O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real. 
De acordo com o regulamento, nas semifinais não há qualquer tipo de vantagem. Em caso de empate, na soma dos resultados dos dois jogos, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem avançar às finais também garante a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. 
Mandante do clássico de ida, o Rio Branco chega confiante para enfrentar a arquirrival. Sem perder no Estadual desde a primeira rodada, o Capa-Preta encara a primeira partida com muita importância, já que a decisão será realizada no Araripe. Sendo assim, as três vitórias consecutivas inspiram a equipe de Rodrigo Fonseca para vencer o maior rival e garantir vaga em torneio nacional.
Líder da primeira fase e invicta, a Desportiva Ferroviária também chega em alta para encarar o rival alvinegro. Com o maior resultado do placar agregado nas quartas de final, a Locomotiva adicionou mais dois triunfos na campanha irretocável, de oito vitórias e três empates. Neste sábado, a expectativa é de seguir vencendo e levar a vantagem para decidir em casa. 

Onde acompanhar

  • O ge.globo acompanha a partida em tempo real 
  • Rádio Espírito Santo 
  • TVE (YouTube e TV aberta)

Escalações

Rio Branco: nos onze iniciais de Rodrigo Fonseca, o Capa-Preta não tem preocupação de desfalques. Se recuperando de um desconforto, o volante Júnior Dindê vai a campo sem problemas. A escalação será o time ideal do comandante alvinegro, que embalou o Rio Branco e venceu cinco dos seis confrontos no Campeonato Capixaba, desde que chegou ao clube. 
Provável escalação: André Luiz; Cayo Tenório, Matheus Castelo, Darlan e Théo Kruger; Romarinho, Júnior Dindê e Bruno Silva; Matheus Costa, Maranhão e Diego Fernandes. Técnico: Rodrigo Fonseca 
Assim como o rival, a Tiva não tem qualquer desfalque para a partida deste sábado. O técnico Rodrigo César terá a equipe ideal à sua disposição. Desde a estreia do Campeonato Capixaba, contra o Vitória, o comandante escalou a mesma equipe base para os confrontos mais importantes. São 22 gols marcados e cinco sofridos, em uma sequência de dois triunfos consecutivos. 
Provável escalação: Andrey; Arlen, Rodrigo Rocha, Pedro Botelho e Gabriel Ferreira; Mariano, Alex Galo e Zé Gatinha; Vinícius Baiano, Cássio e João Guilherme. Técnico: Rodrigo Cesar

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