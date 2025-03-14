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Treinador do Rio Branco-VN lamenta derrota por goleada na Copa do Brasil

Leomir Constanço afirmou que o time errou onde não poderia errar, mas ressaltou que o resultado não apaga o que o clube vem construindo

Publicado em 14 de Março de 2025 às 10:34

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

14 mar 2025 às 10:34
O Rio Branco-VN foi atropelado pelo Vila Nova-GO na Copa do Brasil
O Rio Branco-VN foi atropelado pelo Vila Nova-GO na Copa do Brasil Crédito: Roberto Corrêa/ VNFC
O Rio Branco-VN se despediu da Copa do Brasil 2025. Na noite desta quinta-feira (14), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time capixaba atuou com um jogador a menos, durante grande parte do jogo, sofreu uma goleada de 6 a 0 para o Vila Nova e foi eliminado do torneio nacional. 
Contra time com um elenco mais experiente e de maior investimento, o Brancão Polenteiro viu o Vila Nova abrir o placar logo aos oito minutos, após uma falha do goleiro Pezão, que soltou a bola frente do atacante Gabriel Poveda. Em uma noite infeliz, o atacante Patrick Carvalho recebeu dois cartões amarelos, em um intervalo de 12 minutos, e deixou o Rio Branco-VN com um jogador menos. 
Até o intervalo, mesmo em desvantagem numérica, o time do técnico Leomir Constanço conseguiu segurar o placar. Mas, no segundo tempo, após as substituições promovidas pelo treinador Rafael Lacerda, o Vila Nova desencantou, fez cinco gols e saiu de campo com a vaga na terceira fase. 
Após a partida, Leomir lamentou a eliminação, principalmente da forma que aconteceu. "É difícil você tirar uma lição de uma derrota, mas a gente tira dos erros. Para o tamanho do jogo, tivemos erros que a gente não esperava. Mas é assim, esse resultado não define o que o Rio Branco é e o que a gente construiu", declarou o treinador.
Apesar da eliminação, o Rio Branco-VN saiu da Copa do Brasil com uma classificação inédita para a segunda fase e um prêmio milionário. Pela participação, o Brancão Polenteiro recebeu uma premiação total de R$ 1,830 milhão, que será reinvestido no clube, que representa Venda Nova do Imigrante, município localizado na Região Serrana do Espírito Santo.
"Ter chegado aqui representa muita coisa para a gente. Eu falei para os atletas, antes do jogo, que a gente representa 25 mil pessoas. Para uns é pouco, mas a nossa pequena cidade ama futebol. A cidade é apaixonada, que vai no estádio, que compra briga com a diretoria para ter um time profissional. A gente sabe que é difícil, mas a cidade representa muito bem o que é esse clube", destacou o técnico do Rio Branco-VN.

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