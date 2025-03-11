Porto Vitória é goleado pelo Flamengo na Copa do Brasil Sub-17

O Porto Vitória foi derrotado pelo Flamengo na Copa do Brasil sub-17 Crédito: Laillah Martinelle / Porto Vitória

O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Rubro-Negro saiu atrás do placar, mas virou a partida e goleou o Porto Vitória, por 5 a 1, na tarde desta terça-feira (11), no CT da Gávea.

Apesar do favoritismo para os cariocas, foi o Porto Vitória que abriu o placar. Aos 49 minutos do primeiro tempo, o ponta-esquerda Breno marcou para os capixabas. O Flamengo, no entanto, voltou com tudo para o segundo tempo. Em menos de dez minutos de etapa complementar, o Rubro-Negro virou a partida com gols marcados pelo Victor Hugo e Enzo. Após entrar em vantagem, o Fla construiu a goleada com Pedro Henrique, Luiz Guilherme e João Vitor, que fecharam o placar de 5 a 1.