Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não deu

Porto Vitória é goleado pelo Flamengo na Copa do Brasil Sub-17

Time capixaba conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, mas não resistiu à pressão rubro-negra na segunda etapa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 17:18

Publicado em 11 de Março de 2025 às 17:18

O Porto Vitória foi derrotado pelo Flamengo na Copa do Brasil sub-17
O Porto Vitória foi derrotado pelo Flamengo na Copa do Brasil sub-17 Crédito: Laillah Martinelle / Porto Vitória
O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Rubro-Negro saiu atrás do placar, mas virou a partida e goleou o Porto Vitória, por 5 a 1, na tarde desta terça-feira (11), no CT da Gávea. 
Apesar do favoritismo para os cariocas, foi o Porto Vitória que abriu o placar. Aos 49 minutos do primeiro tempo, o ponta-esquerda Breno marcou para os capixabas. O Flamengo, no entanto, voltou com tudo para o segundo tempo. Em menos de dez minutos de etapa complementar, o Rubro-Negro virou a partida com gols marcados pelo Victor Hugo e Enzo. Após entrar em vantagem, o Fla construiu a goleada com Pedro Henrique, Luiz Guilherme e João Vitor, que fecharam o placar de 5 a 1. 
A Copa do Brasil Sub-17 prossegue durante as próximas semanas. Na fase de oitavas de final, a classificação será disputada em dois jogos, de ida e volta, em formato mata-mata. A primeira partida, será realizada no dia 18 de março. Pela decisão da vaga, o Flamengo será mandante, na outra terça-feira (25). Em caso de empate, a classificação será definida na disputa de pênaltis.

Veja Também

Semifinais definidas e tabu de quase 50 anos é quebrado no Capixabão

Rio Branco renova contrato com Breno Melo até o fim de 2027

"Lei do Ex" classifica Vitória para as semifinais do Capixabão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados