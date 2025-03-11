Jóia

Rio Branco renova contrato com Breno Melo até o fim de 2027

Breno Melo foi o grande destaque da equipe Sub-20 do Rio Branco em 2024, subindo em definitivo para o elenco profissional este ano

Publicado em 11 de Março de 2025 às 10:30

Redação de A Gazeta

Breno Melo renova com o Rio Branco Crédito: Wagner Chaló
O Rio Branco renovou contrato com o meia Breno Melo, principal joia da base capa-preta e visto como uma promessa para o futebol brasileiro. O jovem atleta, de apenas 19 anos, teve seu vínculo prorrogado de 2026 para o fim de 2027. O clube estabeleceu a maior multa rescisória da história do Rio Branco, mas não revelou os valores por sigilo contratual.
Breno Melo foi o grande destaque da equipe Sub-20 do Rio Branco em 2024, subindo em definitivo para o elenco profissional este ano. O meia já fez sete jogos vestindo a camisa da equipe principal, anotando um gol.
O meio-campista chegou ao Rio Branco em agosto do ano passado, após o fim de seu vínculo com o Grêmio. No clube gaúcho, o atleta natural de Londrina, no Paraná, atuou desde os 12 anos, se destacando em todas as categorias da base.
O atleta já era tratado como promessa no tricolor gaúcho e durante dois anos foi observado pelo Barcelona, que chegou a se reunir com representantes do jogador em 2022. Breno, inclusive, passou por um tratamento semelhante ao feito por Lionel Messi na infância para ganhar 20 centímetros de altura em pouco mais de um ano.
Em 2022, o Grêmio passou a apostar alto em Breno Melo, na época atuando pelo Sub-17. O jogador foi profissionalizado pelo clube gaúcho, que colocou multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 214 milhões) para times estrangeiros.
No Rio Branco, Breno Melo foi o artilheiro da equipe Sub-20 na Copa Espírito Santo da categoria e na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a competição nacional, o atleta foi integrado em definitivo ao elenco profissional.

