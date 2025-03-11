"Lei do Ex" classifica Vitória para as semifinais do Capixabão

Por Tiago Taam, do ge.globo
O Vitória está confirmado na fase de semifinal do Campeonato Capixaba. Após uma primeira fase ruim, o Alvianil se recuperou e eliminou o Rio Branco VN, fora de casa, nos pênaltis. Na cobrança decisiva, Gustavo Tonoli, criado em Venda Nova do Imigrante, marcou o gol da classificação.
A primeira parte dos 180 minutos disputados por Vitória e Rio Branco VN começou no estádio Salvador Costa. Em Bento Ferreira, o Alvianil saiu atrás do placar logo cedo, mas conseguiu chegar ao empate no segundo tempo, com Gustavo Tonoli, que já parecia que seria o herói do duelo. Na partida de ida, o meia aproveitou cruzamento de Caio Ferraz para deixar tudo igual.
No final de semana, pela partida deste domingo, em Venda Nova do Imigrante, o Vitória-ES jogava fora de casa, mas Gustavo Tonoli atuava no lugar que jogou bola durante a vida toda. O camisa oito alvianil é cria da terra da polenta e foi decisivo no Olímpio Perim sob a torcida dos familiares, que estavam presentes no estádio. Ex-Rio Branco VN, o herói do clube de Bento Ferreira não escondeu a felicidade, apesar do carinho que possui pelo Tricolor e pela cidade.
"Feliz por ter feito o gol lá no Salvador (Costa) e hoje ter fechado as cobranças de pênaltis. Estou na minha cidade, os meus familiares estão aqui, a torcida vaia, o que é normal (risos), mas estou muito contente. O grupo merece. Tiramos a equipe de uma primeira fase bem conturbada na tabela e agora eliminamos o Rio Branco VN para demonstrar a nossa força", disse Tonoli à reportagem da TVE.
Nas semifinais, o Vitória-ES vai enfrentar o vencedor do confronto entre Real Noroeste e Porto Vitória. No jogo de ida, o Verdão da Capital venceu por 1 a 0. A partida de volta acontece na noite desta segunda-feira, às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha. A Federação de Futebol (FES) deve revelar as datas, horários e locais dos jogos nesta terça-feira (11). De acordo com a tabela básica, divulgada pela entidade, as partidas acontecem nos finais de semana dos dias 15 e 22 de março.