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Vitória bate o Rio Branco-VN nos pênaltis e vai às semifinais do Capixabão

Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o goleiro Paulo Henrique brilhou nas penalidades e fez a diferença para a classificação alvianil
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

09 mar 2025 às 18:44

Publicado em 09 de Março de 2025 às 18:44

Vitória se classifica contra o Rio Branco-VN
Vitória se classifica contra o Rio Branco-VN Crédito: Clara Fafá
O Vitória está classificado para as semifinais do Capixabão. O Alvianil eliminou o Rio Branco-VN, no estádio Olimpio Perim, na tarde deste domingo (9). Após empate em 1 a 1 no jogo de ida e um novo 0 a 0, agora em Venda Nova, a decisão ficou para os pênaltis, onde o goleiro Paulo Henrique brilhou ao defender três cobranças e ajudou o time de Bento Ferreira a vencer as penalidades por 4 a 3. No jogo de ida, o confronto ficou em 1 a 1 no Salvador Costa.
A equipe Alvianil espera agora o vencedor entre Real Noroeste e Porto para descobrir o seu adversário na próxima fase. O jogo acontece nesta segunda-feira (10), às 19h, em Águia Branca.

Primeiro tempo

Ambas equipes protagonizaram um primeiro tempo bem abaixo do esperado e do que foi o primeiro jogo no Salvador Costa. O time Alvianil buscava chegar ao ataque com finalização de fora da área, mas sem assustar o goleiro Pezão, enquanto o clube polenteiro cadenciava o jogo sem conseguir assustar.
Rio Branco VN x Vitória-ES, pelo Campeonato Capixaba 2025 Crédito: (Foto: Alef Jordan / Capixaba Esporte)

Segundo tempo

A segunda etapa voltou bem equilibrada, com o Vitória, assim como na primeira etapa, buscando mais o jogo e dono da maioria dos lances de perigo do jogo. Pedro Pires e Jonata finalizaram bem de fora da área, mas pararam no goleiro Pezão. Pelo lado do Rio Branco-VN, Gabriel finalizou com perigo e Paulo Henrique fez uma boa defesa. Com as duas equipes vendo o final do jogo se aproximando, o clima esquentou e pouco atacaram.  

Pênaltis

Nas disputa de pênaltis, Tiago Moura, Thiago Magatão e Edinho fizeram para o Vitória, que também desperdiçou com Carlos Vitor (cobrou na trave) e com Wendson (Pezão defendeu). Pelo lado do Rio Branco-VN, Marcudinho, Roberto e Jorge Mendes fizeram, enquanto Arthur Faria e Gabriel Guimarães tiveram as suas penalidades defendidas por Paulo Henrique. Nas alternadas, o goleiro alvinil pegou a cobrança do zagueiro Jhonata Dias, e coube ao meia Gustavo Tonoli bater o último pênalti que classificou o Vitória.

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