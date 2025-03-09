Vitória bate o Rio Branco-VN nos pênaltis e vai às semifinais do Capixabão

Vitória se classifica contra o Rio Branco-VN Crédito: Clara Fafá

O Vitória está classificado para as semifinais do Capixabão. O Alvianil eliminou o Rio Branco-VN, no estádio Olimpio Perim, na tarde deste domingo (9). Após empate em 1 a 1 no jogo de ida e um novo 0 a 0, agora em Venda Nova, a decisão ficou para os pênaltis, onde o goleiro Paulo Henrique brilhou ao defender três cobranças e ajudou o time de Bento Ferreira a vencer as penalidades por 4 a 3. No jogo de ida, o confronto ficou em 1 a 1 no Salvador Costa.

A equipe Alvianil espera agora o vencedor entre Real Noroeste e Porto para descobrir o seu adversário na próxima fase. O jogo acontece nesta segunda-feira (10), às 19h, em Águia Branca.

Primeiro tempo

Ambas equipes protagonizaram um primeiro tempo bem abaixo do esperado e do que foi o primeiro jogo no Salvador Costa. O time Alvianil buscava chegar ao ataque com finalização de fora da área, mas sem assustar o goleiro Pezão, enquanto o clube polenteiro cadenciava o jogo sem conseguir assustar.

Rio Branco VN x Vitória-ES, pelo Campeonato Capixaba 2025 Crédito: (Foto: Alef Jordan / Capixaba Esporte)

Segundo tempo

A segunda etapa voltou bem equilibrada, com o Vitória, assim como na primeira etapa, buscando mais o jogo e dono da maioria dos lances de perigo do jogo. Pedro Pires e Jonata finalizaram bem de fora da área, mas pararam no goleiro Pezão. Pelo lado do Rio Branco-VN, Gabriel finalizou com perigo e Paulo Henrique fez uma boa defesa. Com as duas equipes vendo o final do jogo se aproximando, o clima esquentou e pouco atacaram.

Pênaltis