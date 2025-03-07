Federação de Futebol divulga tabela básica da Copa Espírito Santo 2025

O Departamento de Competições da Federação de Futebol (FES) divulgou a tabela básica da edição 2025 da Copa Espírito Santo. O torneio, que começa no dia 19 de abril e termina em 7 de agosto, terá a participação de 11 times.
Quais times vão jogar a Copa Espírito Santo 2025?
A participação na Copa Espírito Santo 2025 estava aberta apenas aos clubes que estão jogando a Série A do Campeonato Estadual e para os que se comprometeram a disputar a Série B, que acontece no segundo semestre. Da primeira divisão estão Porto Vitória (atual campeão), Vitória-ES (atual vice), Capixaba, Desportiva Ferroviária, Rio Branco-ES, Rio Branco VN, Real Noroeste e Vilavelhense. Da segunda tem apenas Linhares FC, Sport-ES e Serra.
Fórmula de disputa da Copa ES
Na primeira fase, todos os 11 times se enfrentam em turno único e os oito melhores avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida para a equipe que teve melhor campanha na primeira fase. Não haverá vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. A final acontecerá em jogo único, preferencialmente no estádio estadual Kleber Andrade, com operação da FES e renda para os finalistas.
Mata-mata da Copa ES terá o uso do VAR Light
A Copa Espírito Santo 2025 vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, que fica com o campeão. Além disso, pode ofertar vaga para a Copa Verde 2026, destinada ao vice-campeão, o que ainda depende de confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A tabela da Copa Espírito Santo 2025
- 1ª RODADA (Folga: Linhares FC)
- 23 de abril - Sport-ES x Porto Vitória
- 20 de abril - Vilavelhense x Vitória-ES
- 19 de abril - Capixaba x Serra
- 23 de abril - Rio Branco-ES x Rio Branco VN
- 19 de abril - Real Noroeste x Desportiva Ferroviária
- 2ª RODADA (Folga: Capixaba)
- 27 de abril - Rio Branco VN x Sport-ES
- 26 de abril - Desportiva Ferroviária x Linhares FC
- 26 de abril - Vitória-ES x Real Noroeste
- 30 de abril - Porto Vitória x Vilavelhense
- 29 de abril - Serra x Rio Branco-ES
- 3ª RODADA (Folga: Rio Branco-ES)
- 04 de maio - Vilavelhense x Sport-ES
- 03 de maio - Capixaba x Desportiva Ferroviária
- 07 de maio - Real Noroeste x Porto Vitória
- 07 de maio - Linhares FC x Vitória-ES
- 02 de maio - Serra x Rio Branco VN
- 4ª RODADA (Folga: Serra)
- 11 de maio - Rio Branco VN x Vilavelhense
- 11 de maio - Sport-ES x Real Noroeste
- 13 de maio - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES
- 10 de maio - Capixaba x Vitória-ES
- 14 de maio - Porto Vitória x Linhares FC
- 5ª RODADA (Folga: Rio Branco VN)
- 21 de maio - Porto Vitória x Capixaba
- 21 de maio - Rio Branco-ES x Vitória-ES
- 17 de maio - Real Noroeste x Vilavelhense
- 21 de maio - Linhares FC x Sport-ES
- 16 de maio - Serra x Desportiva Ferroviária
- 6ª RODADA (Folga: Desportiva Ferroviária)
- 25 de maio - Rio Branco VN x Real Noroeste
- 25 de maio - Sport-ES x Capixaba
- 24 de maio - Vilavelhense x Linhares FC
- 24 de maio - Vitória-ES x Serra
- 28 de maio - Porto Vitória x Rio Branco-ES
- 7ª RODADA (Folga: Vitória-ES)
- 31 de maio - Capixaba x Vilavelhense
- 31 de maio - Desportiva Ferroviária x Rio Branco VN
- 04 de junho - Rio Branco-ES x Sport-ES
- 04 de maio - Linhares FC x Real Noroeste
- 04 de junho - Serra x Porto Vitória
- 8ª RODADA (Folga: Porto Vitória)
- 08 de junho - Rio Branco VN x Linhares FC
- 08 de junho - Sport-ES x Serra
- 11 de junho - Vilavelhense x Rio Branco-ES
- 07 de junho - Vitória-ES x Desportiva Ferroviária
- 07 de junho - Real Noroeste x Capixaba
- 9ª RODADA (Folga: Sport-ES)
- 18 de junho - Linhares FC x Capixaba
- 18 de junho - Desportiva Ferroviária x Porto Vitória
- 14 de junho - Vitória-ES x Rio Branco VN
- 18 de junho - Rio Branco-ES x Real Noroeste
- 15 de junho - Vilavelhense x Serra
- 10ª RODADA (Folga: Vilavelhense)
- 22 de junho - Sport-ES x Desportiva Ferroviária
- 21 de junho - Capixaba x Rio Branco VN
- 21 de junho - Real Noroeste x Serra
- 25 de junho - Porto Vitória x Vitória-ES
- 25 de junho - Linhares FC x Rio Branco-ES
- 11ª RODADA (Folga: Real Noroeste)
- 28 de junho - Rio Branco VN x Porto Vitória
- 28 de junho - Desportiva Ferroviária x Vilavelhense
- 28 de junho - Vitória-ES x Sport-ES
- 28 de junho - Rio Branco-ES x Capixaba
- 28 de junho - Serra x Linhares FC
- QUARTAS DE FINAL
- 05 de julho - Jogos de ida
- 12 de julho - Jogo de volta
- SEMIFINAL
- 19 de julho - Jogos de ida
- 26 de julho - Jogos de volta
- FINAL
- 02 de agosto - Jogo único