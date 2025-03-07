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Em Abril

Federação de Futebol divulga tabela básica da Copa Espírito Santo 2025

Competição terá a participação de 11 times e começa no dia 19 de abril

Publicado em 07 de Março de 2025 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2025 às 13:43
Porto Vitória e Vitória-ES decidiram a Copa Espírito Santo 2024 Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES
O Departamento de Competições da Federação de Futebol (FES) divulgou a tabela básica da edição 2025 da Copa Espírito Santo. O torneio, que começa no dia 19 de abril e termina em 7 de agosto, terá a participação de 11 times.

Quais times vão jogar a Copa Espírito Santo 2025?

A participação na Copa Espírito Santo 2025 estava aberta apenas aos clubes que estão jogando a Série A do Campeonato Estadual e para os que se comprometeram a disputar a Série B, que acontece no segundo semestre. Da primeira divisão estão Porto Vitória (atual campeão), Vitória-ES (atual vice), Capixaba, Desportiva Ferroviária, Rio Branco-ES, Rio Branco VN, Real Noroeste e Vilavelhense. Da segunda tem apenas Linhares FC, Sport-ES e Serra.

Fórmula de disputa da Copa ES

Na primeira fase, todos os 11 times se enfrentam em turno único e os oito melhores avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida para a equipe que teve melhor campanha na primeira fase. Não haverá vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. A final acontecerá em jogo único, preferencialmente no estádio estadual Kleber Andrade, com operação da FES e renda para os finalistas.

Mata-mata da Copa ES terá o uso do VAR Light

A Copa Espírito Santo 2025 vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, que fica com o campeão. Além disso, pode ofertar vaga para a Copa Verde 2026, destinada ao vice-campeão, o que ainda depende de confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A tabela da Copa Espírito Santo 2025

  • 1ª RODADA (Folga: Linhares FC)
  • 23 de abril - Sport-ES x Porto Vitória
  • 20 de abril - Vilavelhense x Vitória-ES
  • 19 de abril - Capixaba x Serra
  • 23 de abril - Rio Branco-ES x Rio Branco VN
  • 19 de abril - Real Noroeste x Desportiva Ferroviária

  • 2ª RODADA (Folga: Capixaba)
  • 27 de abril - Rio Branco VN x Sport-ES
  • 26 de abril - Desportiva Ferroviária x Linhares FC
  • 26 de abril - Vitória-ES x Real Noroeste
  • 30 de abril - Porto Vitória x Vilavelhense
  • 29 de abril - Serra x Rio Branco-ES

  • 3ª RODADA (Folga: Rio Branco-ES)
  • 04 de maio - Vilavelhense x Sport-ES
  • 03 de maio - Capixaba x Desportiva Ferroviária
  • 07 de maio - Real Noroeste x Porto Vitória
  • 07 de maio - Linhares FC x Vitória-ES
  • 02 de maio - Serra x Rio Branco VN

  • 4ª RODADA (Folga: Serra)
  • 11 de maio - Rio Branco VN x Vilavelhense
  • 11 de maio - Sport-ES x Real Noroeste
  • 13 de maio - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES
  • 10 de maio - Capixaba x Vitória-ES
  • 14 de maio - Porto Vitória x Linhares FC

  • 5ª RODADA (Folga: Rio Branco VN)
  • 21 de maio - Porto Vitória x Capixaba
  • 21 de maio - Rio Branco-ES x Vitória-ES
  • 17 de maio - Real Noroeste x Vilavelhense
  • 21 de maio - Linhares FC x Sport-ES
  • 16 de maio - Serra x Desportiva Ferroviária

  • 6ª RODADA (Folga: Desportiva Ferroviária)
  • 25 de maio - Rio Branco VN x Real Noroeste
  • 25 de maio - Sport-ES x Capixaba
  • 24 de maio - Vilavelhense x Linhares FC
  • 24 de maio - Vitória-ES x Serra
  • 28 de maio - Porto Vitória x Rio Branco-ES

  • 7ª RODADA (Folga: Vitória-ES)
  • 31 de maio - Capixaba x Vilavelhense
  • 31 de maio - Desportiva Ferroviária x Rio Branco VN
  • 04 de junho - Rio Branco-ES x Sport-ES
  • 04 de maio - Linhares FC x Real Noroeste
  • 04 de junho - Serra x Porto Vitória

  • 8ª RODADA (Folga: Porto Vitória)
  • 08 de junho - Rio Branco VN x Linhares FC
  • 08 de junho - Sport-ES x Serra
  • 11 de junho - Vilavelhense x Rio Branco-ES
  • 07 de junho - Vitória-ES x Desportiva Ferroviária
  • 07 de junho - Real Noroeste x Capixaba

  • 9ª RODADA (Folga: Sport-ES)
  • 18 de junho - Linhares FC x Capixaba
  • 18 de junho - Desportiva Ferroviária x Porto Vitória
  • 14 de junho - Vitória-ES x Rio Branco VN
  • 18 de junho - Rio Branco-ES x Real Noroeste
  • 15 de junho - Vilavelhense x Serra

  • 10ª RODADA (Folga: Vilavelhense)
  • 22 de junho - Sport-ES x Desportiva Ferroviária
  • 21 de junho - Capixaba x Rio Branco VN
  • 21 de junho - Real Noroeste x Serra
  • 25 de junho - Porto Vitória x Vitória-ES
  • 25 de junho - Linhares FC x Rio Branco-ES

  • 11ª RODADA (Folga: Real Noroeste)
  • 28 de junho - Rio Branco VN x Porto Vitória
  • 28 de junho - Desportiva Ferroviária x Vilavelhense
  • 28 de junho - Vitória-ES x Sport-ES
  • 28 de junho - Rio Branco-ES x Capixaba
  • 28 de junho - Serra x Linhares FC

  • QUARTAS DE FINAL
  • 05 de julho - Jogos de ida
  • 12 de julho - Jogo de volta

  • SEMIFINAL
  • 19 de julho - Jogos de ida
  • 26 de julho - Jogos de volta

  • FINAL
  • 02 de agosto - Jogo único

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