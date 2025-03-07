Federação de Futebol divulga tabela básica da Copa Espírito Santo 2025

Porto Vitória e Vitória-ES decidiram a Copa Espírito Santo 2024 Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES

O Departamento de Competições da Federação de Futebol (FES) divulgou a tabela básica da edição 2025 da Copa Espírito Santo. O torneio, que começa no dia 19 de abril e termina em 7 de agosto, terá a participação de 11 times.

Quais times vão jogar a Copa Espírito Santo 2025?

A participação na Copa Espírito Santo 2025 estava aberta apenas aos clubes que estão jogando a Série A do Campeonato Estadual e para os que se comprometeram a disputar a Série B, que acontece no segundo semestre. Da primeira divisão estão Porto Vitória (atual campeão), Vitória-ES (atual vice), Capixaba, Desportiva Ferroviária, Rio Branco-ES, Rio Branco VN, Real Noroeste e Vilavelhense. Da segunda tem apenas Linhares FC, Sport-ES e Serra.

Fórmula de disputa da Copa ES

Na primeira fase, todos os 11 times se enfrentam em turno único e os oito melhores avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida para a equipe que teve melhor campanha na primeira fase. Não haverá vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. A final acontecerá em jogo único, preferencialmente no estádio estadual Kleber Andrade, com operação da FES e renda para os finalistas.

Mata-mata da Copa ES terá o uso do VAR Light

A Copa Espírito Santo 2025 vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, que fica com o campeão. Além disso, pode ofertar vaga para a Copa Verde 2026, destinada ao vice-campeão, o que ainda depende de confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A tabela da Copa Espírito Santo 2025