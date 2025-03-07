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Com emoção

Rio Branco vence o Capixaba no jogo de ida das quartas de final do Estadual

O time capa-preta conseguiu a vitória no apagar das luzes. No último lance do jogo, Theo Kruger acertou belo chute para fazer a festa da torcida

Publicado em 06 de Março de 2025 às 23:28

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

06 mar 2025 às 23:28
Rio Branco e Capixaba disputaram o jogo de ida das quartas de final do Capixabão nesta quinta-feira (6), no Kleber Andrade
Rio Branco e Capixaba disputaram o jogo de ida das quartas de final do Capixabão nesta quinta-feira (6), no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chalo/Rio Branco
Foi suado, sofrido e com muita emoção. Com um gol no apagar das luzes, o Rio Branco venceu o Capixaba por 2 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (6). O Brancão, jogando em casa, fez valer o mando no jogo de ida das quartas de final do Capixabão 2025, e abriu vantagem importante para o jogo de volta. Diego Fernandes e Theo Kruger anotaram os gols do Brancão na partida, enquanto Jobson balançou as redes pelo lado do Capixaba.
O jogo de volta acontece já no próximo domingo (9), às 19h30, no Estádio Emílio Nemer, em Castelo, sob o mando do Tubarão. 

1º Tempo

Em um primeiro tempo equilibrado e muito picotado pela arbitragem, o Rio Branco se propôs a administrar a posse de bola e comandar as ações da partida, mas falhou ao criar chances efetivas de gol e chegar até a finalização, testando apenas uma vez o goleiro João Victor, depois de fora da área de Felipe Pará.
Mas foi o visitante que chegou mais vezes com perigo ao gol do Capa-Preta. Os destaques do Capixaba da primeira etapa foram Adrian Batioja, Roniele e Jobson e Damasceno, que exploraram jogadas de velocidade no contra-ataque, principalmente pelo lado esquerdo. As duas maiores chances dos 45 minutos iniciais foram justamente do Damasceno, camisa 11 do Tubarão: em uma na cobrança de falta no ângulo que obrigou o goleiro André Luiz a fazer um boa defesa; e um chute de longa distância que explodiu no travessão.

2º Tempo

Na volta para o segundo tempo, o Rio Branco já mostrou uma postura diferente desde o minuto inicial e, depois de uma troca de passes pela intermediária, a bola chegou nos pés de Matheus Costa na ponta esquerda. O atacante cruzou e a bola encontrou o artilheiro capa-preta Diego Fernandes que cabeceou firme e abriu o placar.
Mas a resposta veio logo em seguida. Em uma jogada que nasceu na recuperação de bola ainda na área do Capixaba depois de um escanteio cobrado pelo Rio Branco, o Tubarão armou um contra-ataque rápido e, depois de um cruzamento na medida de Cuero, Jobson marcou pela quarta vez no Estadual e igualou o confronto no Monumental de Campo Grande.
O jogo tomou tons dramáticos no final do jogo, depois de uma entrada dura de Kaká sobre Cayo Thenório. O defensor do Capixaba chegou a receber vermelho, mas o VAR chamou e o árbitro da partida retirou e deu apenas o amarelo. Na confusão, Bruno Silva e Junior Dindê foram amarelados. E a vitória capa-preta veio no último lance do jogo. Theo Kruger aproveitou vola que sobrou de bate-rebate dentro da área e chutou bonito para estufar as redes: Rio Branco 2 a 1, e fim de papo no Kleber Andrade.

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