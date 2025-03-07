Vitória e Rio Branco-VN empatam em primeiro jogo das quartas de final

Segundo jogo é no sábado (09) em Venda Nova Crédito: Clara Fafá

Vitória e Rio Branco-VN empataram em 1 a 1, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final do Capixabão, na noite desta quinta-feira (6), no estádio Salvador Costa. Abuda (contra) marcou para os visitantes, e Tonoli igualou o placar para o Alvianil.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), às 16h, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova.

Primeiro tempo

O Rio Branco Polenteiro partiu para cima desde os primeiros segundos de jogo, e deu certo. Após um cruzamento na área, aos 2 minutos, o zagueiro Abuda fez contra. Mas o Vitória não sentiu o gol e se lançou ao ataque, tendo total domínio no primeiro tempo. Porém, desperdiçou muitas chances, uma delas o meia Tonoli, que cobrou falta venenosa acertando a trave. O jogo seguiu quente, mas sem alterar o placar. Destaque para o goleiro polenteiro: Pezão fez defesas importantes e contou com a sorte após duas bolas serem tiradas em cima da linha.

Segundo tempo