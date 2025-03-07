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Capixabão

Vitória e Rio Branco-VN empatam em primeiro jogo das quartas de final

Em jogo de ida das quartas de finais do Capixabão 2025, Vitória e Rio Branco-VN ficaram no empate na noite desta quinta (06)

Publicado em 06 de Março de 2025 às 21:08

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

06 mar 2025 às 21:08
Segundo jogo é no sábado (09) em Venda Nova
Segundo jogo é no sábado (09) em Venda Nova Crédito: Clara Fafá
Vitória e Rio Branco-VN empataram em 1 a 1, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final do Capixabão, na noite desta quinta-feira (6), no estádio Salvador Costa. Abuda (contra) marcou para os visitantes, e Tonoli igualou o placar para o Alvianil.
As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), às 16h, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova.

Primeiro tempo

O Rio Branco Polenteiro partiu para cima desde os primeiros segundos de jogo, e deu certo. Após um cruzamento na área, aos 2 minutos, o zagueiro Abuda fez contra. Mas o Vitória não sentiu o gol e se lançou ao ataque, tendo total domínio no primeiro tempo. Porém, desperdiçou muitas chances, uma delas o meia Tonoli, que cobrou falta venenosa acertando a trave. O jogo seguiu quente, mas sem alterar o placar. Destaque para o goleiro polenteiro: Pezão fez defesas importantes e contou com a sorte após duas bolas serem tiradas em cima da linha.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com a insistência Alvianil tendo efeito, e a lei do ex funcionando: Tonoli cabeceou firme após cruzamento de Caio Ferraz e enpatou o duelo. A partida seguiu firme com as duas equipes propondo o jogo. Os visitantes buscando usar contra-ataque como fuga de pressão. Aos 23 minutos o atacante Tony acabou sendo expulso após trombar Berriel e o Var chamar o árbitro para revisão do lance. Com um jogador a mais na partida o Rio Branco-VN foi em busca da vitória. O treinador Leomir Constancio mexeu no time, mas sem conseguir qualquer reação, o Vitória quase venceu no final do jogo, mas parou novamente em boa defesa do Pezão.

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