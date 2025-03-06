Desportiva goleia o Vilavelhense e encaminha vaga nas semifinais do Capixabão

Desportiva vence o Vilavelhense no Engenheiro Araripe Crédito: Laila Pecorari/Desportiva

A Desportiva Ferroviária bateu o Vilavelhense, no Engenheiro Araripe, na noite desta quarta-feira de cinzas (5). A Locomotiva, embora jogando em casa, era visitante no jogo de ida das quartas de final do Capixabão 2025 e venceu o time canela-verde por 4 a 1. Vinicius Baiano (2), Zé Gatinha e Mariano anotaram os gols da Tiva na partida, enquanto Rodrigo Rocha marcou contra em favor do Vila.

O jogo de volta acontece já no próximo sábado (8), às 17h, mais uma vez no Engenheiro Araripe, agora com mando da Desportiva.

1º Tempo

Logo aos seis minutos da primeira etapa, Cássio recuperou uma bola na ponta direita da área do Vila e encontrou Zé Gatinha. O camisa 10 finalizou cruzado com um chute mascado, que acabou nos pés de Vinicius Baiano, e o ponta não desperdiçou. O gol chegou a ser anulado pelo bandeirinha, mas após passar por revisão do VAR duas vezes, o juiz validou o lance.

No fina do primeiro tempo, a Desportiva voltou a balançar as redes. Desta vez, Zé Gatinha carregou pelo meio driblando a marcação e finalizou de fora. O grito de gol da torcida grená contou com o “morrinho artilheiro” no Engenheiro Araripe e o gramado molhado que dificultou a defesa de Robert, que aceitou o chute.

O 3 a 0 veio mais uma vez de Vinicius Baiano. Dessa vez, João Guilherme carregou pela ponta e cruzou na cabeça do artilheiro grená, que errou o cabeceio, mas conseguiu o rebote. Assim, ele limpou o goleiro e finalizou no alto. Esse foi o quarto gol do camisa 11, que agora ultrapassa João Guilherme na artilharia da Tiva.

2º Tempo

O Vilavelhense chegou a diminuir depois de voltar com um ritmo mais intenso para o segundo tempo. Após uma rápida saída de bola, João Firmino recebeu na ponta esquerda, chutou sem ângulo e, na tentativa de tirar a bola em cima da linha, Pedro Botelho acabou atentando contra o próprio patrimônio. 3 a 1 no estádio de Cariacica.