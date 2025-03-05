Veja os destaques da primeira fase do Capixabão 2025

A Desportiva venceu o Vitória na estreia do Capixabão 2025 Crédito: Henrique Mantovanelli/FES

A primeira fase do Campeonato Capixaba 2025 chegou ao fim neste domingo. A última rodada definiu os confrontos das quartas de final e os dois times rebaixados para a segunda divisão. O ge.globo faz um balanço do que melhor aconteceu com dados, fotos, vídeos e gráficos dos principais destaques.

Desportiva Ferroviária sobra na primeira fase

Desde a mudança do regulamento do Campeonato Capixaba, a Desportiva Ferroviária não figurava na liderança da primeira fase. No entanto, os comandados de Rodrigo César resolveram quebrar esse tabu, empilhando 21 pontos, em nove jogos. Ao todo, foram seis vitória, três empates e invencibilidade mantida, com direito a gol aos 52 minutos do segundo tempo. Além das pontuações, a Tiva ainda ostenta o melhor ataque (16 gols) e a melhor defesa (3 gols). Foram quase 2 gols marcados por partida e um cedido a cada três jogos.

A Desportiva Ferroviária não tomou conhecimento das defesas adversárias. Com o ataque nos trilhos e em velocidade, a Locomotiva Grená 'atropelou' os gols rivais, marcando 16 gols, em média de 1,77/partida. Apesar disso, a Tiva não teve o maior artilheiro do torneio e contou com diversidade na lista das comemorações. Por fim, João Guilherme (3 gols), Cássio (2 gols), Vinicius Baiano (2 gols) e Mariano (2 gols) foram os que mais vezes deram alegrias ao torcedor.

Além de garantir a primeira colocação geral, a Desportiva Ferroviária também foi o clube que mais vendeu ingressos na primeira fase do Campeonato Capixaba 2025. Nos quatro jogos como mandante, a Tiva comercializou 2961 entradas, superando o arquirrival Rio Branco-ES, que vendeu 2595. Cumprindo suspensão em todas as cinco em casa, o Real Noroeste teve apenas um pagante.

740 pagantes - Desportiva Ferroviária 649 pagantes - Rio Branco-ES 644 pagantes - Nova Venécia 638 pagantes - Rio Branco VN 291 pagantes - Porto Vitória 285 pagantes - Vitória-ES 179 pagantes - Jaguaré 146 pagantes - Vilavelhense 111 pagantes - Capixaba 0 pagante - Real Noroeste

Desportiva vence o Nova Venécia e faz a festa da torcida Crédito: LAILA PECORARI/Desportiva

Jaguaré e Nova Venécia são os rebaixados

Jaguaré e Nova Venécia foram rebaixados para a Série B do Campeonato Capixaba. Com as piores campanhas, os dois times caíram na última rodada, com as derrotas para os centenários Rio Branco-ES e VItória-ES, respectivamente. O Jaguá, que havia subido em 2023, fez uma campanha regular, em 2024, mas desceu em 2025. O Leão do Norte, campeão da segunda divisão, em 2021, e vice da Série A, em 2023, voltou para a B.

O Nova Venécia começou o Campeonato Capixaba surpreendendo a todos, quando venceu o Rio Branco-ES, time de maior investimento, por 1 a 0. O jogo viria a ser o único que o Leão do Norte ficaria sem sofrer gols. Nas oito partidas seguintes, o time acumulou uma série de resultados negativos, levou 17 gols, terminou como a pior defesa e ainda foi rebaixado para a Série B.

17 gols sofridos - Nova Venécia

15 gols sofridos - Jaguaré e Vilavelhense

12 gols sofridos - Capixaba

11 gols sofridos - Porto Vitória

Tony salva o Vitória e vira o artilheiro

Até a partida decisiva, o centroavante Tony tinha três gols e já brigava pela liderança. No entanto, foi no momento mais importante que o artilheiro da primeira fase apareceu. A última rodada tinha Vitória-ES e Nova Venécia em briga direta contra o rebaixamento. Em Bento Ferreira, o camisa nove marcou duas vezes e passou Canário, se tornando o goleador do torneio após nove rodadas.

5 gols - Tony Ribeiro (Vitória-ES).

4 gols - Canário (Rio Branco VN).

3 gols - João Guilherme (Desportiva Ferroviária), Caxito (Real Noroeste), Juninho Potiguar (Real Noroeste), Dudu Pedrotti (Real Noroeste), Patrick Leonardo (Porto Vitória), Pepê (Nova Venécia), Jobson (Capixaba) e Rael (Jaguaré).

Willian Simões, o "garçom" da primeira fase

O Porto Vitória quase acabou rebaixado do Campeonato Capixaba. No início da última rodada, o Verdão da Capital começou na zona de descenso, no qual precisava vencer e contar com resultados externos para sair. Após o triunfo fora de casa, o lateral Willian Simões se tornou o maior garçom e jogador mais decisivo da equipe, já que as três assistências saíram nas únicas duas vitórias do Porto: contra o Jaguaré e contra o Rio Branco VN.

3 assistências - Willian Simões (Porto Vitória).

2 assistências - Zé Gatinha (Desportiva Ferroviária), Cássio (Desportiva Ferroviária), Rodrigo Rocha (Desportiva Ferroviária), Geisandro (Vitória-ES), Alex Pixote (Nova Venécia), Felipe Pará (Rio Branco-ES), Jacó (Rio Branco-ES), Gian Carlo (Vilavelhense), Caxito (Real Noroeste), Adrian Batioja (Capixaba) e Rosinho (Jaguaré).

Campeonato Capixaba dos empates

O Estadual 2025 foi marcado, além de muitos outros temas, pelos empates. São 15 jogos terminados em igualdade, o que significa que uma partida a cada três jogos tiveram pontos divididos (média de 33,3%). Dentre as equipes que mais empataram, está o Rio Branco-ES. O Capa-Preta, que esteve em crise por boa parte da primeira fase, empatou por 5 vezes, sendo todas elas entre a 2ª e a 6ª rodada.

Segunda pior média de gols desde 2019

O Campeonato Capixaba 2025 seguiu com bastante bola na rede por partida, mas a média foi apenas a segunda pior, desde a mudança do formato, adotado em 2019. Porém, também existiu evolução em relação à última temporada. Houve crescimento em 0,08 gols por jogo. Ao todo, foram 103 gols marcados em 45 partidas, quatro a mais em comparação ao último campeonato.