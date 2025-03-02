Campeão em 92, Jorcey Anisio valoriza campanha da Desportiva no Capixabão

Jorcey Anisio em ação pelo Persepolis FC, do Irã e, ao lado, ele em ação pela Desportiva Ferroviária Crédito: Payam Parsaie // Arquivo Pessoal

A Desportiva Ferroviária terminou a primeira fase do Capixabão 2025 com o melhor ataque, melhor defesa, nenhuma derrota e com a liderança geral da competição. A campanha tem animado a torcida grená, e quem também comemora o desempenho da equipe é o preparador de goleiros, Jorcey Anisio, ex-arqueiro da Desportiva e campeão estadual com o clube em 1992.

Formado na base do Flamengo, Jorcey Anisio estreou como profissional pela Desportiva, em 1992. Naquele ano, foi campeão capixaba e subiu para a elite do Campeonato Brasileiro. Em 1993, foi titular na última vitória de um time capixaba na Série A, o triunfo por 1 a 0 sobre o União São João-SP, pela edição daquele ano.

“Fico muito feliz em ver a Desportiva fazendo uma campanha tão sólida e competitiva. A torcida merece um momento como esse. Hoje o clube virou SAF e espero que em breve também possa voltar a brilhar no cenário nacional”, disse o ex-atleta, de 52 anos. A Locomotiva foi a sensação da primeira fase e, agora, enfrenta o Vilavelhense pelas quartas de final do Estadual.

Jorcey Anisio se aposentou dos gramados no início dos anos 2000, quando iniciou a carreira de preparador de goleiros. Na função, atuou em clubes como Flamengo, Avaí, Botafogo, Atlético Mineiro e Sport, além das categorias de base da Seleção Brasileira. O profissional também trabalhou no exterior, com passagens por Arábia Saudita, em Al Shabab e seleção local, e Irã, onde foi campeão nacional com o Persepolis FC, seu último clube.