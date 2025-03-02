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"A torcida merece"

Campeão em 92, Jorcey Anisio valoriza campanha da Desportiva no Capixabão

Invicta no Campeonato Capixaba 2025, o ex-goleiro da Tiva elogiou a fase que o clube está vivendo

Publicado em 02 de Março de 2025 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2025 às 13:00
Jorcey Anisio em ação pelo Persepolis FC, do Irã e, ao lado, ele em ação pela Desportiva Ferroviária
Jorcey Anisio em ação pelo Persepolis FC, do Irã e, ao lado, ele em ação pela Desportiva Ferroviária Crédito: Payam Parsaie // Arquivo Pessoal
A Desportiva Ferroviária terminou a primeira fase do Capixabão 2025 com o melhor ataque, melhor defesa, nenhuma derrota e com a liderança geral da competição. A campanha tem animado a torcida grená, e quem também comemora o desempenho da equipe é o preparador de goleiros, Jorcey Anisio, ex-arqueiro da Desportiva e campeão estadual com o clube em 1992.
Formado na base do Flamengo, Jorcey Anisio estreou como profissional pela Desportiva, em 1992. Naquele ano, foi campeão capixaba e subiu para a elite do Campeonato Brasileiro. Em 1993, foi titular na última vitória de um time capixaba na Série A, o triunfo por 1 a 0 sobre o União São João-SP, pela edição daquele ano.
“Fico muito feliz em ver a Desportiva fazendo uma campanha tão sólida e competitiva. A torcida merece um momento como esse. Hoje o clube virou SAF e espero que em breve também possa voltar a brilhar no cenário nacional”, disse o ex-atleta, de 52 anos. A Locomotiva foi a sensação da primeira fase e, agora, enfrenta o Vilavelhense pelas quartas de final do Estadual.
Jorcey Anisio se aposentou dos gramados no início dos anos 2000, quando iniciou a carreira de preparador de goleiros. Na função, atuou em clubes como Flamengo, Avaí, Botafogo, Atlético Mineiro e Sport, além das categorias de base da Seleção Brasileira. O profissional também trabalhou no exterior, com passagens por Arábia Saudita, em Al Shabab e seleção local, e Irã, onde foi campeão nacional com o Persepolis FC, seu último clube.
“A Desportiva é um clube que tenho um carinho muito especial, foi o primeiro clube que atuei profissionalmente, com 19 anos. Conquistamos um acesso para a Série A do Brasileiro e o título do estadual, onde fui o goleiro menos vazado. Isso abriu as portas para o início da minha carreira”, concluiu.

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